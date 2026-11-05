Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Bundesliga gol kralı Niclas Fullkrug'u yeniden kadroya çağırırken Juventus'un kiralık oyuncusu Nick Woltemade'yi neden kadroya almadığını açıkladı. Klopp, Fullkrug'un bitiriciliğiyle yarattığı gol tehdidine dikkat çekerken Woltemade'ye millî takım kariyerinin yolunda ilerlediği güvencesini verdi.

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Klopp, Almanya hücumunda önemli kararını verdi

Almanya teknik direktörü Jurgen Klopp, Sırbistan ve Hollanda ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde kadrosunu 24 oyuncuya indirmesinin ardından tercihlerini açıkladı. Werder Bremen forveti Niclas Fullkrug millî takıma dönerken, forvet Nick Woltemade kadroya alınmadı.

West Ham United'dan kiralık olarak forma giydiği sekiz maçta dokuz gol atıp Bundesliga gol krallığı yarışında zirveye yerleşen Fullkrug, yeniden kadroya çağrıldı.

Borussia Mönchengladbach orta saha oyuncusu Wael Mohya da A millî takıma ilk kez davet edildi ancak asıl tartışma Klopp'un hücum hattındaki tercihleri üzerineydi.

Fullkrug'un formu ve tecrübesi kararı kolaylaştırdı

DFB.TV'ye konuşan Klopp, Fullkrug'un göz alıcı gollerinin ve liderliğinin onu kadroya almayı kolay bir karar hâline getirdiğini söyledi. Klopp, “İyi formda olmak ve gol atmak hiçbir zaman kötü bir şey değildir. Fulle bu süre boyunca iyi performans gösterdi ve neredeyse tamamı göz alıcı, birbirinden farklı goller attı” dedi.

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“Werder Bremen'in oyununda onun inanılmaz bir etkisi var. Bu yalnızca golleriyle değil, sahadaki performansıyla da ilgili.”

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“Getirdiği tecrübe kesinlikle yardımcı oluyor. Bu açıdan onu kadroya almak nispeten kolay bir karardı. Bu kararı vermek de kendisine söylemek de bir zevkti” diye ekledi.

Juventus'a kiralanan Woltemade için kapı hâlâ açık

Woltemade'nin kadroya alınmamasına değinen Klopp, Newcastle United'dan Juventus'a kiralanan forvetin son dönemde bitiricilik açısından istenen seviyede olmamasına rağmen uzun vadeli planlarında yer aldığını vurguladı. Klopp, “Aman Tanrım, kapıları kapatmak delilik olur. Hepsi harika futbolcular. En üst düzeyde kararlar veriyoruz” dedi.

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“Elbette Nick'le de konuştuk. Açıkçası Nick, Juventus'ta oldukça iyi bir dönem geçiriyor. Birçok şey yeniden yerine oturuyor. Newcastle'a transferinin ardından kolay bir dönem geçirmedi. Orada farklı türde bir futbol oynanıyor.”

“Nick iyi bir yolda ve onunla da görüşüyoruz. Şu anda doğrudan gol tehdidi biraz eksik. Ancak oyunu geliştirmesi, oyunun devamlılığını sağlaması ve benzeri yönleri yerinde. Bu yüzden onun için hiçbir kapı kapanmış değil” ifadelerini kullandı.

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Son kadro tercihlerini gol tehdidi belirledi

Klopp, bu maçlar için forvetlerini seçerken belirleyici unsurun kale önündeki bitiricilik olduğunu vurguladı. “Böyle kararlar söz konusu olduğunda bazen kale önündeki gol tehdidi diğer her şeyin önüne geçer. Bu yüzden şu anda kadroda olan oyuncuları seçtik” dedi.

Kadro, 13 Kasım Cuma günü Sırbistan'la karşılaşmak üzere Belgrad'a gitmeden önce pazartesi günü Herzogenaurach'taki adidas genel merkezinde toplanacak.

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Almanya daha sonra ülkesine dönerek 16 Kasım Pazartesi günü grup lideri Hollanda'yı Berlin'deki Olympiastadion'da ağırlayacak. Almanya, gruptaki mevcut dört puanını artırmayı hedefliyor.