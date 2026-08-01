Kapı kapandıktan sonra: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığı için 5 aday yarışıyor

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yönetim kurulunun yeni seçim dönemi için aday başvuru süreci resmen sona erdi. Böylece federasyon başkanlığı için, Yasser Al Mishal başkanlığındaki önceki kurulun yerini almak üzere yarışacak isimlerin listesi de belli olurken, rekabet karara bağlanma aşamasına girdi.

Al Mishal, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıklamış ve federasyonun başındaki görev süresini sona erdirmişti. Bunun ardından, önümüzdeki dönemde Suudi futbolunu yönetecek yeni bir yönetim kurulunun seçim işlemleri başladı.

Suudi Arabistan'ın El Yaum gazetesine göre seçimler, Suudi futbolunun yerel, kıtasal ve uluslararası düzeylerde yaşadığı büyük atılımın gölgesinde, federasyonu yönetmeyi hedefleyen beş aday arasındaki bir rekabete sahne oluyor.

Aday listesinde şu isimler yer aldı: Khalid Al Ghamdi, Bader Al Ruzaiza, Hatem Khimi, Yahya Al Sharif ve Ahmed Al Wadai. Seçim komitesi, adayların ve seçmenlerin ön listesini açıklamadan önce dosyalarının ve seçim listelerinin incelenmesini tamamlamayı bekliyor.

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Komitenin bunun ardından, onaylanmış takvim doğrultusunda itiraz ve temyiz başvurularını açması ve federasyonun yeni başkanını seçecek olan genel kurulun toplanmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

Seçimler, Suudi spor camiasında geniş bir ilgi görüyor. Zira yeni başkanı, başta yerel müsabakaların geliştirilmesi, milli takımlara destek verilmesi ve Suudi futbolunun kalkındırılması projesinin Krallık'ın 2030 Vizyonu hedeflerine uygun şekilde tamamlanması olmak üzere birçok önemli dosya bekliyor.