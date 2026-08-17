Real Madrid, İspanya Ligi'ndeki ilk maçında Espanyol karşısına çıkmasına birkaç gün kala, bu hafta içinde yeni transferlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak kulüp yönetimi, oyuncu tanıtım törenlerini son yıllarda taraftarların alışkın olduğu geleneksel biçimden çıkarmaya karar verdi. Bu adım, özel ve ailevi bir nitelik taşıyor.

İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre Real Madrid, yeni oyuncularının tanıtım törenlerini Valdebebas'taki kulüp tesislerinde düzenlemeyi planlıyor. Törene kulüp başkanı Florentino Perez ile oyuncuların aile fertleri katılacak; kutlamalar ise taraftarlardan ve basından uzak, kapalı bir ortamda gerçekleştirilecek.

Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaz transfer döneminde 6 oyuncuyla anlaşma sağladı. Ancak bu oyuncuların hiçbiri şimdiye kadar resmi bir tanıtım töreni yapmadı. Bu durum, kulübü sezon resmen başlamadan önce yeni yüzleri tanıtmak için özel bir program hazırlamaya yöneltti.

Yeni törenlerde taraftarların bulunmaması dikkat çekecek. Ayrıca oyuncular tanıtımlarının ardından basın toplantısı düzenlemeyecek. Bu durum, Real Madrid'in transferlerinin taraftar kutlamaları ve geniş kapsamlı basın toplantılarıyla karşılandığı önceki sezonlardaki alışılmış uygulamalardan farklı olacak.

Kulübün tanıtacağı oyuncular listesinde Mourinho, Diomande, Cucurella, Konate, Dumfries, Espai ve Bernardo Silva'nın yer alması bekleniyor. Kulüp, bu töreni yeni transferlerin tanıtımına dair geleneksel görüntüden farklı olacağı şeklinde tanımladı.

Bu adım, Real Madrid'in İspanya Ligi'ndeki ilk maçına hazırlanmasıyla aynı zamana denk geliyor. Takım, müsabakanın ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü akşam saat 21.30'da Espanyol'a konuk olacak.

Real Madrid, yeni transferlerin Mourinho projesiyle birlikte, kulübün hedeflerine ulaşamadığı iki sezonun ardından takım için bir dönüm noktası oluşturmasını umuyor. Önümüzdeki günlerin ise sezon kupaları için verilecek rekabet yarışına resmen girmeden önce yeni kadronun tam görüntüsünü ortaya koyması bekleniyor.