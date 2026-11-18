Barcelona, gelecek sezonun planlamasına erkenden başladı ve transfer döneminde stoper takviyesini öncelikleri arasına aldı. Ancak yeni savunmacının kim olacağı, sportif direktör Deco ile teknik direktör Hans Flick arasında görüş ayrılığına yol açtı.

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Gazeteci Ekrem Konur'a göre Flick ile Deco arasında, savunma hattını güçlendirmek için aday listesinin başında hangi ismin yer alması gerektiği konusunda "iç anlaşmazlık" bulunuyor. İki ismin de Katalan ekibinin ihtiyaçlarına en uygun savunmacı konusunda farklı bir görüşü var.

Flick, Borussia Dortmund'un savunmacısı Nico Schlotterbeck'i transfer etmekten yana. Alman teknik direktör, oyuncunun kendi teknik fikirlerini uygulamak için gereken özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. Deco ise Barcelona'ya istenen katkıyı sağlayabilecek bir seçenek olarak gördüğü Inter'in savunmacısı Alessandro Bastoni'yi tercih ediyor.

Flick'in Schlotterbeck tercihi, Alman futbolunu yakından tanımasına ve Dortmund savunmacısının önde savunma ile ikili mücadelelerdeki becerilerine verdiği değere dayanıyor. Oyuncunun topu çıkarma ve oyunu geriden kurma konusundaki gücü de teknik direktörün Camp Nou'da yerleştirmeye çalıştığı oyun anlayışıyla örtüşüyor. Flick, Schlotterbeck'in savunmadaki sağlamlığını baskı altında topla oynayabilme becerisiyle birleştirebileceğine inanıyor. Bu da takıma hücum kurgusunda ek seçenekler sunacak ve savunma ile hücum görevleri arasındaki dengenin sağlanmasına yardımcı olacak.

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Öte yandan Deco, Alessandro Bastoni'yi seçeneklerinin en başına koyuyor. Inter savunmacısı; en üst düzeydeki tecrübesi, topla oynama konusundaki teknik becerileri ve farklı savunma görevlerini üstlenebilmesini sağlayan çok yönlülüğü sayesinde sportif direktörün takdirini kazanıyor.

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Deco, oyun kurulumuna katkı sağlayabilme yeteneğini göz önünde bulundurarak Bastoni'nin Barcelona savunmasını güçlendirmek için rekabetçi bir seçenek olduğunu düşünüyor. Bu faktörler, İtalyan oyuncuyu önümüzdeki dönemde takımın ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun bir aday hâline getiriyor.

Ekrem Konur, Schlotterbeck ve Bastoni'nin hâlâ Barcelona'nın ilgi listesinde yer aldığını vurguladı. Konur, kulübün stoper takviyesi dosyasında hangi yolu izleyeceğine henüz karar vermediğini, iki isimden birinin seçiminin teknik değerlendirmeye, sportif yönetimin vizyonuna ve her transferin mali koşullarına bağlı olacağını belirtti.

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Alessandro Bastoni ismi Barcelona'nın masasına ilk kez gelmiyor. İtalyan savunmacının adı 2026 yaz transfer döneminde Katalan kulübüyle güçlü şekilde anılmıştı ve oyuncu, Deco'nun savunma hattını güçlendirmek için kadroya katmaya çalıştığı en önemli isimlerden biriydi. Daha önce Goal tarafından aktarılan İspanyol basınındaki haberlere göre sportif direktör, oyuncuyla 2031'e kadar sürecek olası bir sözleşme konusunda uzlaşmaya varmıştı. Ancak transfer, Hans Flick'in onayını alamaması ve oyuncusuna yaklaşık 70 milyon euro değer biçmekte ısrar eden Inter ile yaşanan mali anlaşmazlık nedeniyle engele takıldı. Haberlerde Barcelona'nın 45 milyon euroluk ilk teklifinin reddedildiği de yer aldı.

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Öte yandan Nico Schlotterbeck de Real Madrid'in ilgi alanından uzak değildi. Alman ve İspanyol basınındaki haberler, Kraliyet kulübünün Alman savunmacıyı takip ettiğini ortaya koymuş, oyuncunun temsilcileriyle temas kurulduğuna ve kulübün onu 50 ila 60 milyon euro karşılığında kadrosuna katmayı değerlendirmeye hazır olduğuna da dikkat çekmişti. Real Madrid'in oyuncuya ilgisi José Mourinho'nun stoper bölgesini güçlendirme isteğiyle bağlantılıydı. Ancak transfer gerçekleşmedi ve Schlotterbeck, Borussia Dortmund'da kalmaya devam etti.

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