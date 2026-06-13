Haftalarca süren tartışmayı sona erdiren bir kararda, Brezilya milli takımına yakın kaynaklar, teknik direktör Carlo Ancelotti ile eski Barcelona yıldızı Neymar da Silva arasında yapılan belirleyici bir telefon görüşmesinin, oyuncunun 2026 Dünya Kupası için Seleção'nun nihai kadrosuna alınmasının doğrudan nedeni olduğunu ortaya koydu; ancak bunun açık bir rolü vardı: Yedek oyuncu grup aşamasına katılmayacak, bu hamle İtalyan teknik direktör tarafından "futbol zekası" olarak nitelendirildi.

İspanyol "AS" gazetesi, bilgili kaynaklara atıfta bulunarak, iki taraf arasındaki açık ve şeffaf görüşmenin Brezilya'nın 26 kişilik nihai kadrosunu açıklamasından birkaç gün önce gerçekleştiğini aktardı; Ancelotti, Neymar'ın milli takımda üstleneceği sınırlı rolü açık ve net bir şekilde belirlemiş ve oyuncu da antrenman kampının ilk gününden itibaren bunu kabul etmişti.

Eski Real Madrid teknik direktörü, 213 milyon nüfuslu bir ülkede, son performansları fiziksel olarak en iyi formundan çok uzak olduğunu gösterse de, Neymar'ın kadroya çağrılmasını adeta bir ulusal bayram gibi kutlayan bir ülkede, kararının sadece sportif değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi açıdan da ne kadar büyük bir baskı yarattığının farkındaydı.

5 kez Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya milli takımı, bugün Cumartesi günü Fas ile oynayacağı ilk maçına Neymar'ı ilk 11'de yer vermeden ve grup aşamasında oynama şansı tanımadan çıkacak. Ancelotti, önceki açıklamalarında forvetin fiziksel durumunu ana neden olarak göstermiş, ancak kadroda ona acil ihtiyaç duyduğunu da belirtmişti.

Neymar artık Seleção'nun vazgeçilmez oyuncusu değil, genç oyuncuların rehberi haline geldi. Yeni nesli yönlendirmede örnek bir davranış sergilerken, Vinícius Júnior ve Raphinha'nın Brezilya hücumunu sürüklemesi, kaynaklar tarafından "beklemeye değer" olarak nitelendirilen bir dönüşüm oldu.

Neymar, kulübü Santos ile oynadığı son maçta bir sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlık, başka herhangi bir oyuncuyu kadrodan dışlamaya yetecek cinstendi, ancak Ancelotti, teknik yönün ötesindeki nedenlerle onu kadroda tutmaya karar verdi ve onun deneyiminden ve takım üzerindeki moral etkisinden yararlanmayı tercih etti.

Bu kararda ekonomik yönü de göz ardı edilemez. Raporlara göre, Brezilya milli takımıyla ilgili bazı reklam ve sponsorluk sözleşmeleri, Neymar'ın kadroda olması durumunda, yedek kulübesinde olsa bile, turnuvadan tamamen yokluğuna kıyasla çok daha fazla gelir getiriyor ve bu da Brezilya Futbol Federasyonu ve sponsorlar üzerinde büyük bir mali etki yaratıyor.