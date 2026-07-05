"Kapalı antrenman ve olası değişiklikler"... Scaloni, Mısır maçında 3 oyuncuyu kadro dışı bırakmayı planlıyor

Arjantin milli takımı, Pazar günü öğleden sonra Miami’de yoğun bir antrenman yapmaya hazırlanıyor. Takım, önümüzdeki Salı günü Dünya Kupası son 16 turunda Mısır milli takımıyla karşılaşacağı Atlanta’ya gitmeden önce bu antrenmanı gerçekleştirecek. Teknik direktör Lionel Scaloni ise Yeşil Burun Adaları’na karşı zorlu bir galibiyetin ardından ilk 11’de en az üç değişiklik yapmayı planlıyor.

Arjantinli "TWS Sport" sitesine göre Scaloni, kapalı antrenman sırasında, geçen Cuma günü uzatmalarda zorlu bir galibiyetle (3-2) sonuçlanan maçta 120 dakika boyunca sahada kalan oyuncuların fiziksel toparlanmasına odaklanacak ve Firavunlar'a karşı en uygun kadroyu belirlemeye başlayacak.

Sol bek pozisyonu, en çok merak edilen konular arasında başı çekiyor. Son maçta kas krampları nedeniyle maçı tamamlayan Facundo Medina'nın yerine Nicolás Tagliafico'nun ilk 11'e dönmesi muhtemel görünüyor; bu da Olympique Lyon oyuncusunun takımdaki olağan yerini geri almasının önünü açıyor.

Forvet hattında ise Lautaro Martínez ile Julián Álvarez arasında ilk 11'deki yer için rekabet hâlâ tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle "El Toro"nun son 32 turundaki sönük performansı, ayak bileği sakatlığından kurtulan Atlético Madrid'in forvetine bu pozisyonu kapmak için gerçek bir fırsat sunuyor.

Orta sahada ise Leandro Paredes, Cape Verde karşısında yedek olarak oyuna girdikten sonra güçlü bir izlenim bıraktı; bu da onu ilk 11’e girme konusunda güçlü bir aday haline getiriyor. Nicolas Gonzalez ise orta sahayı güçlendirmek için alternatif bir seçenek olarak öne çıkarken, Tiago Almada kadrodan çıkarılma ihtimali en yüksek isim olarak görünüyor.

Boca Juniors oyuncusu seçilirse, orta sahada her zamanki pozisyonunda oynayacak ve turnuva boyunca alışık olmadığı bir pozisyonda olağanüstü bir çaba gösteren Alexis Mac Allister’a yerini bırakacak. Skaloni ise Gonzalez’i tercih ederse, kadroyu koruyarak farklı hücum özellikleri katmış olacak.

Teknik ekip, maç sonrası basın toplantısında Scaloni’nin de kabul ettiği gibi, Yeşil Burun Adaları karşısında sergilenen performanstaki hataları düzeltmeye çalışıyor ve Arjantin’i Katar’da dünya şampiyonluğuna taşıyan seviyeyi yeniden yakalamaya çalışıyor.

Kansas, Dallas ve Miami’nin ardından Atlanta’yı yeni karargahı olarak belirleyen milli takım, turnuvada net bir hedefle yeni bir aşamaya hazırlanıyor: Dünya Şampiyonluğu unvanını üst üste ikinci kez savunma yolunda ilerlemeye devam etmek.

Arjantin’in Mısır Karşısında Beklenen Kadrosu

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.