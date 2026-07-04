Kap Verde'li savunma oyuncusunun elle müdahalesine rağmen Arjantin neden penaltı kazanamadı?

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Yeşil Burun Adaları ile oynanan maçta Arjantin milli takımına penaltı verilmemesi, topun ceza sahası içinde Afrika milli takımının bir savunma oyuncusunun eline çarpmasının ardından geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Arjantin Milli Takımı, uzatmalara uzanan maçta Yeşil Burun Adaları'nı zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek tur atladı ve önümüzdeki Salı günü 16 turunda Mısır Milli Takımı ile karşılaşacak.

İkinci yarının sonlarında, skor 1-1 berabereyken, ceza sahası içinde savunma oyuncusu Roberto López’in eline bir orta geldi, ancak hakem son şampiyon için penaltı kararı vermedi.

Öte yandan, hakem kararlarını analiz eden Archivo VAR ağı, hakemin faul kararı vermemesinin doğru olduğunu doğruladı ve oyun kurallarına göre bu el temasının cezalandırılmayacağını açıkladı.

Ağ, Lopez’in önce kafasıyla topu uzaklaştırmayı başardığını, ardından topun doğrudan koluna çarptığını belirtti. Bu durum, kasıtlı bir hareket olmaksızın topun vücudundan doğrudan sekmesi sonucu meydana geldiği için el temasının faul sayılmayacağını ortaya koydu.

Ayrıca, kafayla uzaklaştırma hareketi olmasaydı bu durumun penaltı ile sonuçlanacağını da ekledi; zira o durumda kolun pozisyonu, elle temas kuralının yorumuna göre cezalandırılabilir nitelikteydi.