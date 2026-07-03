Kap Verde karşısında... Arjantin, Almanya ve İspanya'yı geçip Brezilya'nın peşine düşmeyi hedefliyor

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turu kapsamında bugün Cuma akşamı (GMT saatine göre) Yeşil Burun Adaları ile merakla beklenen bir maça çıkacak ve Dünya Kupası eleme turlarında en çok yer alan milli takımlar arasında konumunu güçlendirme fırsatı yakalayacak.

Arjantin milli takımı “Albirroja”nın turu geçmesi halinde, Dünya Kupası tarihindeki son 16 turu katılım sayısı 11’e yükselecek ve Arjantin, 13 katılımla birinci sırada yer alan Brezilya’nın ardından bu turda en çok yer alan ikinci milli takım olacak. Bu bilgi, Arjantinli “tyc sports” ağı tarafından aktarıldı.

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Arjantin Milli Takımı şu anda 10 kez son 16 turuna katılma rekoruna sahip. Bu rakam, Avusturya'yı 3-0 yenerek tur atlayan İspanya'nın ulaştığı sayıyla aynı. Almanya ise Paraguay'a karşı son 32 turunda elendikten sonra da 10 katılımda kaldı.

Arjantin, son 16 turuna sadece bir kez katılamamıştı; bu, Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen 2002 Dünya Kupası’nda, grup aşamasında turnuvadan elendiği zamandı.

1986 Dünya Kupası’ndan önceki turnuvalarda, 16’lı tur sistemi bugünkü haliyle uygulanmamıştı.

Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibi, bugün Cuma günü ilerleyen saatlerde oynanacak Mısır-Avustralya maçı galibi ile karşılaşacak.