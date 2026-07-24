Ah, Hertha! Berlin’in Yaşlı Hanımefendisi neler yaşamadı ki. Tartışmalı yatırımcı Lars Windhorst etrafındaki big city club çılgınlığı, tartışmalı yatırım şirketi 777 tarafından devralınması, Jürgen Klinsmann etrafındaki 76 günlük fiyasko, Jens Lehmann’ın denetim kurulunda yer alması, 2023’teki küme düşüşünün ardından gelen neredeyse iflas süreci, genç yaşta hayatını kaybeden başkan Kay Bernstein ile ilgili acı darbe.

Üstelik tüm bunlar sadece son yedi yılda yaşandı, önceki kaostan ise hiç söz etmiyoruz bile. Ancak bu yakın geçmiş, bugün hâlâ 2. Bundesliga ekibinin peşini bırakmıyor. Duygusal olarak değil, ekonomik anlamda.

Bunu, sezonun VfL Bochum karşısındaki açılışına yaklaşık iki hafta kala oldukça şaşırtıcı olan şu gerçek ortaya koyuyor: Hertha BSC, 36 Alman profesyonel kulübü arasında şu ana kadar henüz hiçbir yeni transfer yapmayan tek kulüp. Bir tane bile yok. Yazıyla: sıfır.

Tek Alman profesyonel kulübü! Hertha BSC hâlâ tek bir transfer yapmadı

Oysa piyasada aktif olabilmek için, büyük mali yükler göz önüne alındığında elde edilmesi gereken transfer fazlasına aslında ulaşıldı. Berlin ekibi, üst düzey yetenek Kennet Eichhorn’un ayrılığından (dokuz milyon euroya Leverkusen’e), en skorer isim Fabian Reese’den (sekiz milyon euro, Wolfsburg), birinci kaleci Tjark Ernst’ten (beş milyon, Feyenoord) ve oyun kurucu Michael Cuisance’dan (3,5 milyon, Lens) bonservis gelirleri olarak şimdiye kadar toplam 25,5 milyon euro kazandı. Toplamda ise 12 oyuncu şimdiden kulüpten ayrıldı.

Elbette bu meblağın tamamı Hertha’nın kasasında kalmıyor. Ancak Diego Demme’nin (sözleşmesiz) ve Michal Karbownik’in (bonservissiz olarak Basaksehir’e) yüksek maaşlarından da tasarruf edildi. Buna rağmen taraftarların, hazırlık döneminin başlangıcına büyük ölçüde tamamlanmış bir kadroyla girme yönündeki bir kez daha yükselen umudu yine karşılık bulmadı. Berlin yazı bir kez daha uzun geçecek.

Kulübün kendi çalışanlarının öngörüleri bile gerçekleşmedi. Geçen sezonu, iş garantisine rağmen tartışmasız olmayan bir şekilde geride bırakan teknik direktör Stefan Leitl, iki hafta önce yeni oyuncularla ilgili olarak şöyle demişti: "Yakında bir şeyler olacak. Ben buna inanıyorum. Bunun kamp dönemi civarında gerçekleşmesi güzel olur."

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Hertha BSC ve transfer piyasası: "Artık harekete geçmek kulübe bağlı"

Hertha geçen cuma bu kampa başladı, gelecek pazar ise yeniden başkente dönecek. Şubat 2025’ten bu yana görev yapan ve 50 maç sonunda maç başına puan ortalaması 1,58 olan Leitl, "Profiller çok net şekilde belirlenmiş durumda. Neye ihtiyacımız olduğu belli. Artık harekete geçmek kulübe bağlı. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve yakında bir şeyler açıklayabilmeyi umuyoruz. Öncelikle bazı mevkilerdeki boşluğu doldurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Her şeyden önce skorer bir santrfor ile bir sol bekin gelmesi gerekiyor. Hücumda, Luca Schuler’in uzun süreli adduktor sakatlığının ardından şu anda geriye yalnızca Sebastian Grönning kaldı; 29 yaşındaki oyuncu geçen sezonda üçüncü santrfor olarak görev yapmıştı. Buna ek olarak 18 yaşındaki yetenek Niklas Hildebrandt da var.

Arka tarafta tablo daha da yetersiz. Şu anda kadroda profesyonel sözleşmesi olan asıl bir sol bek bulunmuyor. Oynanan hazırlık maçlarında hücum kanat oyuncusu Gustav Christensen (bir sağ ayaklı!) ile 17 yaşındaki Mayson Grothe bu bölgede görev yapmak zorunda kaldı; Grothe bu pozisyona yabancı değil ama şu ana kadar yalnızca üç cılız maça çıkmış durumda; o da Hertha’nın U19 takımı adına.

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Üst düzey bütçeye rağmen: Hertha BSC kendini yeniden icat etmek zorunda

Kadroda üç kaleci bulunmasına rağmen yeni bir 1 numaranın da transfer edilmesi planlanıyor. Takımın en önemli isimlerinden biri olan orta saha oyuncusu Paul Seguin, son olarak durumu şu sözlerle özetledi: "Çok fazla kalite kaybettik. Hepimiz sakin kalmaya çalışacağız."

Hem oyuncuların hem de kulübün uzun soluklu davranmaktan ve sabırlı olmaktan başka seçeneği de yok. Hertha, kim tahmin ederdi ki, bir yandan yine kendini yeniden icat ediyor. Bu kez istemeden, bunu yapmak zorunda.

Yine de şu var: İlerlemenin olduğunu, 2025 yazının aksine 2. Bundesliga lisansı için endişe edilmek zorunda kalınmaması da gösteriyor. Ayrıca Hertha, birçok lig rakibinin karşılayamayacağı bir bütçeyle yine sezona başlayacak ve mali işlerden sorumlu yönetici Ralf Huschen’in açıkladığı üzere bu bütçe ayrıca "çok iddialı ve elbette ilk üçe girmemizi de mümkün kılıyor."

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Eski bir Hoffenheimlı, Hertha BSC’yi baştan aşağı yeniliyor

Ancak bu durum, izlenen konsolidasyon rotasıyla birlikte ilerliyor. Buna rağmen hedef, dördüncü denemede yeniden Bundesliga’ya dönmek. Henüz oturmamış ve zaten önce kendi kimliğini bulması gereken bir takımla, ama en azından ekonomik olarak artık çok daha dengeli bir yapı ortaya çıkacak.

Peter Görlich, kısa süre önceki sezon açılışında hoşgörü çağrısı yaparak, "Stratejinin işe yarayacağına inanmamız gerekiyor. Bu kulüp, bunu ciddi ve sağlam bir şekilde yapmamızı hak ediyor" dedi. Daha önce yaklaşık altı yıl boyunca aynı görevde TSG Hoffenheim’da çalışan 59 yaşındaki isim, eylülden bu yana Hertha’nın genel müdürü.

Geçen sezonu yedinci sırada tamamlayan ve sezon boyunca ligin ilk 5’i içinde hiç yer almayan başkent kulübünü baştan aşağı değiştiren kişi o. Scout ekibi, analiz, kadro planlaması, sağlık departmanı; her şey mercek altında. Görlich, nisan ayı sonundaki genel kurulda, "Yapısal anlamda keskinlikten yoksunuz" demişti. Karar alma süreçlerini daha bütüncül hale getirmek ve yükü daha fazla uzmana dağıtmak istiyor. Çünkü: "Birçok konuda içerik açısından yeterince net değiliz."

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Hertha BSC’nin açılış fikstürü nasıl görünüyor?

Görlich’in kendisine bu konuda bir eleştiri yöneltmek mümkün değil, mesajları son derece netti. "Transfer geliri yaratmak zorundayız. Burada satılamaz hiçbir şey yok. Yeni bir başlangıca ihtiyacımız yok. Zaten yeni bir başlangıcı karşılayabilecek durumda da değiliz. Ama çok net bir hassaslaştırmaya ihtiyacımız var" dedi.

Ancak artık bu, takım için de yavaş yavaş gerekli hale geliyor. Hele ki iki stoper Linus Gechter ve Marton Dardai ile sağ kanat Marten Winkler olmak üzere üç profesyonel oyuncu da ayrılığa ciddi şekilde sıcak bakarken. Çevre uzun süredir gergin; muhtemelen bunun tek sebebi açılış fikstürü de değil: Bochum’daki Ruhrstadion deplasmanının ardından kendi sahasında Bundesliga’dan düşen Heidenheim’ı ağırlayacak, ardından kupada 3. Lig ekibi Saarbrücken’e konuk olacak.

Transfer piyasasının dinamiği her zaman özeldir ve pencere de henüz kapanmış değil. Ancak Hertha şu anda kendi takviminin gerisinde kalmış durumda. Yine de son olarak bir yeni ismi tanıtabildi: Son olarak 1. FC Magdeburg’da görev yapan Andreas Schumacher, Leitl’in ekibine yardımcı antrenör olarak katıldı.