Ah, Hertha! Berlin’in Yaşlı Hanımı neler yaşamadı ki... Tartışmalı yatırımcı Lars Windhorst etrafındaki Big City Club çılgınlığı, tartışmalı yatırım şirketi 777 tarafından devralınması, Jürgen Klinsmann etrafındaki 76 günlük fiyasko, Jens Lehmann’ın denetim kurulunda yer alması, 2023’teki küme düşüşünün ardından gelen iflasın eşiğine geliş, genç yaşta hayatını kaybeden başkan Kay Bernstein ile ilgili kader darbesi.

Ve tüm bunlar sadece son yedi yılda yaşandı; önceki kaostan ise hiç söz etmeyelim. Ancak 2. Bundesliga ekibi, bu yakın geçmişin etkisini bugün hâlâ taşıyor. Duygusal olarak değil, ekonomik olarak.

Bunu bugünlerde ortaya koyan bir gerçek var ve VfL Bochum karşısındaki sezon açılışına yaklaşık iki hafta kala bu oldukça şaşırtıcı: Hertha BSC, 36 Alman profesyonel kulübü arasında şu ana kadar henüz hiçbir yeni transfer yapmayan tek kulüp. Bir tane bile değil. Yazıyla: sıfır.

Almanya’daki tek profesyonel kulüp! Hertha BSC hâlâ bir transfer bile yapmadı

Oysa piyasada aktif olabilmek için, büyük eski yükler göz önüne alındığında elde edilmesi gereken transfer fazlasına aslında ulaşıldı. Berlin ekibi şu ana kadar üst düzey yetenek Kennet Eichhorn (9 milyon euroya Leverkusen’e), en skorer isim Fabian Reese (8 milyon euro, Wolfsburg), birinci kaleci Tjark Ernst (5 milyon, Feyenoord) ve oyun kurucu Michael Cuisance’ın (3,5 milyon, Lens) ayrılıklarından sadece bonservis bedelleriyle 25,5 milyon euro gelir elde etti. Toplamda şimdiden 12 oyuncu kulüpten ayrıldı.

Elbette bu miktarın tamamı Hertha’nın kasasında kalmıyor. Ancak Diego Demme’nin (sözleşmesiz) ve Michal Karbownik’in (bonservissiz olarak Başakşehir’e) yüksek maaşlarından da tasarruf edildi. Buna rağmen taraftarların, hazırlık döneminin başlangıcına büyük ölçüde tamamlanmış bir kadroyla girme yönündeki bir kez daha oluşan umudu yine karşılık bulmadı. Berlin yazı bir kez daha uzun geçecek.

Kulübün kendi çalışanlarının öngörüleri bile gerçekleşmedi. Geçen sezonun ardından görev garantisine rağmen tartışmalardan tamamen uzak olmayan teknik direktör Stefan Leitl, iki hafta önce yeni oyuncular konusunda şöyle demişti: "Yakında bir şeyler olacak. Ben buna inanıyorum. Bunun kamp dönemi civarında gerçekleşmesi güzel olurdu."

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Hertha BSC ve transfer piyasası: "Artık harekete geçmek kulübe düşüyor"

Hertha geçen cuma bu kampa başladı, gelecek pazar ise yeniden başkente dönecek. Şubat 2025’ten bu yana görevde olan ve 50 maç sonunda puan ortalaması 1,58 olan Leitl, "Profiller çok net şekilde belirlendi. Neye ihtiyacımız olduğu açık. Artık harekete geçmek kulübe düşüyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve yakında bir şeyler açıklayabilmeyi umuyoruz. Öncelikle bazı mevkilerdeki boşluğu kapatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öncelikli olarak golcü bir santrfor ile bir sol bek gerekiyor. Hücumda Luca Schuler’in uzun süreli adduktor sakatlığının ardından şu anda geriye yalnızca Sebastian Grönning kaldı; 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon üçüncü santrfor olarak görev yapmıştı. Buna ek olarak bir de 18 yaşındaki yetenek Niklas Hildebrandt var.

Arka tarafta durum daha da yetersiz görünüyor. Profesyonel sözleşmesi olan asıl bir sol bek şu anda kadroda bulunmuyor. Şimdiye kadarki hazırlık maçlarında ofansif kanat oyuncusu Gustav Christensen (bir sağ ayak!) ile 17 yaşındaki Mayson Grothe bu bölgede görev yapmak zorunda kaldı. Grothe bu pozisyona yabancı değil, ancak şu ana kadar sadece üç cılız maça çıktı; o da Hertha’nın U19 takımında.

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Üst düzey bütçeye rağmen: Hertha BSC kendini yeniden icat etmek zorunda

Kadroda üç kaleci bulunmasına rağmen yeni bir bir numaranın da transfer edilmesi planlanıyor. Takımın en önemli isimlerinden biri olan orta saha oyuncusu Paul Seguin, durumu kısa süre önce net şekilde özetledi: "Çok fazla kalite kaybettik. Hepimiz sakin kalmaya çalışacağız."

Oyuncuların da kulübün de uzun soluklu davranıp sabretmekten başka pek seçeneği yok. Hertha, kim tahmin ederdi ki, bir kez daha kendini yeniden inşa ediyor. Bu kez kendi isteğiyle değil; bunu yapmak zorunda.

Yine de olumlu taraf şu: İlerleme kaydedildiğini, 2025 yazından farklı olarak 2. Bundesliga lisansı için endişe edilmek zorunda kalınmaması da gösteriyor. Ayrıca Hertha, birçok lig rakibinin karşılayamayacağı bir bütçeyle sezona bir kez daha başlayacak ve mali işler yöneticisi Ralf Huschen’in açıkladığı gibi bu bütçe ayrıca "çok iddialı ve elbette ilk üçe girme fırsatı da sunuyor."

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Eski bir Hoffenheimlı, Hertha BSC’yi sil baştan yeniliyor

Ancak bu, izlenen konsolidasyon rotasıyla birlikte ilerliyor. Buna rağmen hedef, dördüncü denemede üst lige dönüşü başarmak. Henüz kesin olarak şekillenmemiş ve zaten önce kendi kimliğini bulması gereken bir takımla, ama en azından ekonomik açıdan artık belirgin şekilde daha dengeli bir yapıyla.

Peter Görlich, kısa süre önceki sezon açılışında hoşgörü talep ederken, "Stratejinin işe yarayacağına inanmamız gerekiyor. Bu kulüp, bunu ciddi ve sağlam şekilde yapmamızı hak ediyor" dedi. Eylül ayından bu yana Hertha’nın yöneticisi olan 59 yaşındaki isim, daha önce yaklaşık altı yıl boyunca aynı görevde TSG Hoffenheim’da çalışmıştı.

Geçen sezonu yedinci sırada tamamlayan ve yılı boyunca ligin ilk 5’i içinde hiç yer almayan başkent kulübünü sil baştan yenileyen kişi de o. Scout ekibi, analiz, kadro planlaması, sağlık departmanı; her şey mercek altında. Görlich, nisan ayı sonundaki genel kurulda "Yapısal netlikten yoksunuz" demişti. Karar alma süreçlerini daha bütünsel hale getirmek ve yükü daha fazla uzmana yaymak istiyor. Çünkü: "Birçok konuda içerik olarak yeterince net değiliz."

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Hertha BSC’nin fikstürdeki başlangıç programı nasıl?

Görlich’in kendisine bu konuda bir eleştiri yöneltilemez; mesajları son derece açıktı. "Transfer geliri üretmek zorundayız. Burada satılamaz hiçbir şey yok. Yeni bir başlangıca ihtiyacımız yok. Zaten yeni bir başlangıcı karşılayacak durumda da değiliz. Ama çok net bir hassaslaştırmaya ihtiyacımız var" dedi.

Artık bu hassaslaştırma takım için de yavaş yavaş gerekli hale geliyor. Hele ki iki stoper Linus Gechter ve Marton Dardai ile sağ kanat Marten Winkler olmak üzere üç profesyonel oyuncu da ayrılığa ciddi şekilde sıcak bakarken. Çevre çoktan huzursuzlandı; muhtemelen sadece başlangıç programı nedeniyle değil: Bochum Ruhrstadion’daki deplasmanın ardından iç sahada Bundesliga’dan düşen Heidenheim karşısına çıkılacak, ardından da kupada 3. Lig ekibi Saarbrücken deplasmanı var.

Transfer piyasasının dinamiği her zaman özeldir ve pencere de henüz kapanmış değil. Ancak Hertha şu anda kendi takviminin gerisinde kalmış durumda. Yine de son olarak yeni bir isim tanıtılabildi: Son olarak 1. FC Magdeburg’da görev yapan Andreas Schumacher, Leitl’in ekibine yardımcı antrenör olarak katıldı.