Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ın yeni teknik direktörü olarak göreve getirilmesi yalnızca sportif bir anlaşma değil, futbol tarihindeki en pahalı kaos faturalarından birinin yeni bir bölümüydü. Kulübün teknik direktörler ve üst düzey futbol yöneticilerinin göreve getirilmesi ve görevden alınması için yaptığı harcamalar, Sir Alex Ferguson'un 2013 yılında emekli olmasından bu yana 100 milyon sterlin barajını aştı.

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İngiliz basınının tahminlerine göre Arjantinli teknik adamın gelişi, United'ın bu dosyada harcadığı toplam tutarı 108 milyon sterlinin üzerine çıkardı. Bu rakam, kulübün tarihi efsanesinin ayrılışından bu yana yaşadığı çalkantının boyutunu ve Ferguson döneminin damgasını vurduğu istikrarı bulmaktaki başarısızlığını gözler önüne seriyor.

"Reuters" ajansı, United'ın Pochettino'nun ABD Milli Takımı ile olan sözleşmesini feshetmek için yaklaşık 7,4 milyon sterlin ödeyeceğini bildirirken, İngiliz basını Michael Carrick ve teknik ekibinin görevden alınmasının en az 5 milyon sterlin daha maliyeti olacağını tahmin etti. Bu rakam, Pochettino'nun yardımcılarının sözleşmelerinin fesih maliyeti hesaba katılmadan hesaplandı; dolayısıyla fatura daha da yükseliyor.

Carrick, geçtiğimiz mayıs ayında imzaladığı iki yıllık sözleşmeden sadece altı aydan kısa bir süre sonra dün perşembe günü görevden alınmış, yerine Pochettino getirilmişti. Bu yeni adım, Old Trafford'daki değişim girdabının durmadığını bir kez daha teyit ediyor.

100 milyon sterlinlik tutar, kulübün resmi olarak doğruladığı bir toplam değil, bir tahmindir; sportif direktörleri ve teknik adamları kapsıyor. Ancak bu rakam, United'ın on yılı aşkın süredir yaşadığı idari ve teknik krizin boyutunu yansıtıyor.

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Portekizli Ruben Amorim, en maliyetli atamalar arasında yer aldı. "Reuters" ajansının o dönem bildirdiğine göre United, sözleşmesini feshetmek için Sporting'e 11 milyon euro ödedi. Amorim, görevine gelmesinin üzerinden yalnızca 14 ay geçtikten sonra ocak 2026'da görevden alındı. Kulüp daha sonra, onun ayrılışı ve yeniden yapılanmayla ilgili olarak 8,2 milyon sterlinlik olağanüstü bir maliyet kaydetti.

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Hollandalı Erik ten Hag ve ekibinin görevden alınması ise kulübün hesaplarına göre 10,4 milyon sterline mal oldu; Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılışı ise 9,1 milyon sterline mal oldu.

"Telegraph" gazetesi, Alman Ralf Rangnick ve ekibinin ayrılışı ile futbol operasyonlarındaki diğer değişikliklerle bağlantılı maliyeti 14,7 milyon sterlin olarak tahmin etti. Bu rakam, karmaşanın yalnızca teknik adamlarla sınırlı kalmadığını, idari yapının tamamına yayıldığını ortaya koyuyor.

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Görevden alma faturasının kökleri, Ferguson sonrası dönemin başlarına dayanıyor. 2018 yılında Jose Mourinho'nun görevden alınması 19,6 milyon sterline mal oldu ki bu, tüm teknik adamlar arasında en yüksek rakam. Bundan iki yıl önce Hollandalı Louis van Gaal'ın ayrılışı 8,4 milyon sterline, 2014 yılında David Moyes'in ayrılışı ise 4,9 milyon sterline mal olmuştu.

Maliyetler görevden almalarla da sınırlı kalmadı, atama ücretlerini de kapsadı. Gazeteye göre United, ten Hag ve yardımcısı Mitchell van der Gaag'ın atanması için Ajax'a 1,6 milyon sterlin, Solskjaer teknik direktör olduğunda ise Molde'ye yaklaşık 1 milyon sterlin ödedi.

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Kulüp ayrıca sportif direktör Dan Ashworth'u Newcastle United'dan getirip yalnızca beş ay sonra yollarını ayırmasıyla da büyük maliyetlere katlandı; bu, kulüp tarihinin en kısa idari deneyimlerinden biri oldu.

Pochettino'nun gelişiyle birlikte Manchester United taraftarı, Arjantinli teknik adamın bu maliyetli girdaba bir son veren isim olmasını ve Ferguson'un halefini arama faturası inanılması güç bir rakama dönüşmeden önce Old Trafford'a istikrarı geri getirmesini umuyor.