Kanye West, yeni albümü Donda’nın çalışmalarına Mercedes-Benz Stadyumu’nda devam ediyor.

Efsanevi rap sanatçısı, MLS takımlarından Atlanta United’ın maçlarını oynadığı Mercedes-Benz Stadyumu’nda bir parti düzenlemiş ve seçkin konuklara yeni albümünü ilk kez dinleme fırsatı sunmuştu.

Partinin ardından Atlanta United'ın Columbus Crew ile oynadığı mücadeleyi tribünden izleyen West, yüzünü bir maskeyle gizleyerek taraftarların arasına karıştı.

Kanye West neden Atlanta United’ın stadında yaşıyor?

West 10. stüdyo albümüne, 2007’de geçirdiği operasyonun ardından oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden annesi Donda West’in ismini verdi.

Atlanta United’ın Columbus Crew’e 1-0 yenildiği maçın ardından, West’in albümü üzerinde son rötuşları yapmak için bir süre stadyumda yaşayacağı yönünde haberler çıktı.

Stadyumda kendine bir yatak odası hazırlayan ve geçici bir stüdyo kuran West, yaşayacağı yerin fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kanye West hangi takımın taraftarı?

Atlanta United maçında tribünlerde seyircilerin ateşli tezahüratlarını videoya çeken Kanye West, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Atlanta doğumlu olan müzisyen, çocukluğunu ise Chicago’da geçirdi. Bu nedenle büyüdüğü şehrin takımı Chicago Fire’a da sempati beslemesi olası.

Gözümüzü Avrupa’ya çevirdiğimizde ise, karşımıza Kanye West’in 2018’de Manchester United armalı bir eşofmanla çektirdiği fotoğraf çıkıyor.

Partiye kimler katıldı?

Donda albümünün galası olma özelliğini taşıyan partiye Rick Ross, Khloe Kardashian ve West’in eski eşi Kim Kardashian West gibi isimler katıldı.

West, yeni albümünün tanıtımını tamamen dolu bir salonda gerçekleştirdi. İki gün önceden duyurulan parti, planlanandan yaklaşık iki saat geç başladı.

Daha önce 23 Temmuz’da piyasaya sürülmesi beklenen, ancak çıkış tarihi ertelenen albüm, 8 Ağustos’ta dinleyicilerle buluşacak.

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