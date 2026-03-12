Kanye West 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz: Ye World Tour, bilet satışları ve bilgiler

Kanye West, ya da günümüzde yaygın olarak bilinen adıyla Ye, dünyanın dört bir yanında hayranları var ve hip-hop kahramanı önümüzdeki aylarda birçok yerde sahneye çıkacağı için hayranları unutulmaz bir yıl geçirecek.

Çok yetenekli sanatçı, son on yılda sayısız festival ve tek seferlik etkinliklerde sahne almış olabilir, ancak bu, 2016'daki Saint Pablo Tour'dan bu yana ilk kez uzun bir turneye çıkışı olacak.

Müzik tarihinin bir parçası olmayı kaçırmayın. GOAL, Ye World Tour biletlerini nasıl alabileceğinizi size gösterecek. Biletlerin fiyatı ve nereden satın alabileceğiniz dahil olmak üzere bilmeniz gereken tüm bilgileri inceleyin.

Kanye West Ye World Tour 2026 ne zaman?

Aşağıda gösterilen tur tarihleri, Kanye West tarafından 2026 için açıklanan güncel tarihlerdir. Önümüzdeki haftalarda/aylarda yeni tarihler eklenmesi muhtemeldir:

Tarih Yer (Şehir) Bilet 29 Mart Pazar Jawaharlal Nehru Stadyumu (Yeni Delhi) Bilet 3 Nisan Cuma Sofi Stadyumu (Los Angeles) Bilet 30 Mayıs Cumartesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu (İstanbul) Bilet 6 Haziran Cumartesi Gelredome Stadyumu (Arnhem) Bilet 11 Haziran Perşembe Orange Velodrome (Marsilya) Bilet 18 Temmuz Cumartesi RCF Arena (Reggio Emilia) Bilet 30 Temmuz Perşembe Riyad Hava Metropolitano (Madrid) Bilet

Kanye West Ye World Tour biletlerini nasıl satın alabilirim?

Listelenen 'Ye World Tour' 2026 tarihleri için dünya çapında ön satış dönemleri mevcuttur. Bu sayede hayranlar, genel satışlar başlamadan önce kayıt olup öncelikli bilet satın alma fırsatından yararlanabilirler.

Bu ön satış dönemlerinin çoğu artık sona ermiş veya yakında sona erecek olduğundan, genel bilet satışlarıyla ilgili en son haberler için Kanye West'in resmi tur sitesini kontrol etmek en iyisidir.

Resmi sitelerde 'Ye World Tour' biletlerinin ön satışını veya genel satışını kaçırdıysanız veya kaçıracaksanız, StubHub gibi ikincil siteleri düşünebilirsiniz. Yeniden satış sitelerinde fiyatlar daha yüksek olabilir, ancak Ye'yi canlı izlemek istiyorsanız, bu altın biletleri garantilemek için en iyi seçenek olabilir.

Kanye West Ye World Tour biletleri ne kadar?

Kanye West'in yaklaşan 'Ye World Tour' konserlerinin resmi bilet fiyatları, tur sitesi veya çeşitli arena veya stadyum sitelerinden temin edilebilir ve aşağıdaki gibi değişiklik gösterir:

Yeni Delhi (29 Mart): 6000-30000 INR (65-326 $)

6000-30000 INR (65-326 $) Los Angeles (3 Nisan): TBA

TBA İstanbul (30 Mayıs): 5375-35000 TRY (122-794 $)

5375-35000 TRY (122-794 $) Arnhem (6 Haziran): 189-389 € (219-451 $)

189-389 € (219-451 $) Marsilya (11 Haziran): 170-650 € (197-755 $)

170-650 € (197-755 $) Reggio Emilia (18 Temmuz): 125-659 € (145-765 $)

125-659 € (145-765 $) Madrid (30 Temmuz): TBA

Ek bilgi için Kanye West'in resmi tur sitesini ve mevcut biletlerin durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

Kanye West'in Ye World Tour'undan neler bekleyebilirsiniz?

Kanye West hayranları, rapçinin hastalık nedeniyle 2016'daki "Saint Pablo Tour" turnesini yarıda kesmek zorunda kalmasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. O zamanlar, bu neslin en büyük müzik yeteneklerinden birinin tekrar sahnelere dönmesinin on yıl daha süreceğini kimse bilmiyordu.

Neyse ki, Yeezy bu yıl geri dönüyor ve sadık hayranları onun sihrini bir kez daha görme şansı yakalıyor.

Kanye West, Chicago'da prodüktörlük kariyerine başladığı günlerden bu yana uzun bir yol kat etti. 2001 yılında Jay-Z'nin eleştirmenlerce beğenilen "The Blueprint" albümüyle ilk kez tanındıktan sonra, aynı Roc-A-Fella Records plak şirketinde kendi rap kariyerine başladı.

Kanye'nin ilk albümü The College Dropout (2004), geleneksel bling gangster rap'ten uzaklaşıp evrensel, sosyal konulara odaklanmasıyla hip-hop türünü sonsuza dek değiştirdi.

Ardından Late Registration (2005), Graduation (2007) ve 808s & Heartbreak (2008) gibi hit albümler geldi. Bu albümlerdeki "Gold Digger" ve "Stronger" gibi şarkılar Atlantik'in her iki yakasında da büyük başarı elde etti.

Kanye West'in ünü ve yetenekleri prodüktörlükten rapçiliğe, şarkı yazarlığına ve hatta moda tasarımcılığına kadar genişledikçe, Drake, The Weeknd ve diğerleri gibi birçok sanatçıya ilham kaynağı ve etki kaynağı oldu.

2024 yılında "Carnival" ile listelerin zirvesine çıkan Ye, üç farklı on yılda listelerin zirvesine çıkan ilk rap sanatçısı oldu ve şimdi 2026 yılında da bir dizi küresel konser ve yeni albümü Bully'nin lansmanı ile müzik sevgisini yaymaya devam etmeyi planlıyor.