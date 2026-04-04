Kanıtlarla desteklenen kesin gerçekler... "Negreira" davasında Barcelona'yı sarsan yeni bir gelişme

İspanyol avukat Juan Luis Martín de Pozuelo’nun İspanya Futbol Federasyonu’nun Dürüstlük ve Uyum İdaresi’ne bağlı Etik Komitesi’ne Barcelona kulübü aleyhine resmi bir şikayette bulunmasının ardından, Negreira davası yeni bir döneme girdi. Bu adım, soruşturmaların kapsamını yerel ve uluslararası futbol kurumları içindeki disiplin ve etik çerçevelerini de içerecek şekilde genişletmeyi amaçlıyor.

1 Nisan tarihli şikayet, Katalan kulübüne ve bir dizi mevcut ve eski yetkilisine yönelik doğrudan suçlamalar içeriyor ve eski Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı José María Enríquez Negreira'nın 2001 ile 2018 yılları arasında aldığı ödemelerle ilgili olayların, artık sadece medyada tartışılan bir konu değil, belgenin metnine göre, yargı nezdinde kesin ve belgelenmiş kanıtlara dayanan kanıtlanmış gerçekler haline geldi.

Bozoilo şikayetinde, davanın sadece bir kurum olarak kulübün sorumluluğuyla ilgili olmadığını, aynı zamanda farklı dönemlerde Barcelona'nın başkanlığını üstlenen önde gelen isimlere de uzandığını belirtiyor. Bunlar arasında Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Joan Laporta ve Joan Gaspart'ın da aralarında bulunduğu, kulübün başkanlığını farklı dönemlerde üstlenmiş önde gelen şahsiyetlere kadar uzandığını belirtiyor ve hepsinin tartışmalı ödeme sisteminden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olduğunu savunuyor.

Avukat, davanın mali yönüne odaklanarak, Negreira ve ailesiyle bağlantılı şirketlere aktarılan tutarın yaklaşık 8.388.476,90 avroya ulaştığını, bunun 7.376.916,90 avrosunun kendisine ait ticari kuruluşlara gittiğini açıkladı.

Bozuelo, bu rakamların doğrudan ve dolaylı bir çift ödeme sistemini ortaya çıkardığını ve bu durumun, kendi görüşüne göre, ilgili taraflara karşı sıkı disiplin cezaları gerektirdiğini düşünüyor.

Şikayette ayrıca, Barcelona'nın bu ödemeleri haklı çıkarmak için kullandığı hakem raporları konusu da ele alınmış ve adli soruşturmaların ortaya koydukları ışığında bu savunmanın artık ikna edici olmadığı belirtilmiştir. Bozuelo, kulübün mevcut başkanı Juan Laporta'nın bu raporların meşruiyetine ilişkin açıklamalarının, onu yetkili makamlar nezdinde etik sorumluluk altına sokabileceğini vurgulamıştır.

Şikayet ayrıca, davanın görülmesine devam edilmesine karar verilen ve İspanya Futbol Federasyonu’nun davacı taraf olarak üstlendiği rolün de dikkate alındığı, 9 Ekim 2023 tarihinde Barselona 1. Soruşturma Mahkemesi tarafından verilen yargı kararına dayanmaktadır.

Bozuelo, federasyonun ceza davasında mağdur olarak kabul edilmesi halinde, sadece hukuki tutumla yetinmemesi, aynı zamanda etik ve disiplin çerçevesi içinde de harekete geçmesi gerektiğini savunuyor.

İspanyol avukat, davayı uluslararası alana taşıyarak üst düzey futbol organlarının denetimine tabi kılmak amacıyla aynı belgeleri Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) nezdine de iletmeyi planlıyor. Avukat, yaşananların "oyunun dürüstlüğünü ve İspanyol futbolunun itibarını zedelediğini" düşünüyor.

Böylece, bu adım İspanyol futbol tarihinin en tartışmalı konularından birinde yeni bir sayfa açarken, İspanya Futbol Federasyonu'nun şikayette yer alan olayların, son yirmi yılda Barcelona ile hakem komitesi arasındaki ilişkiye dair tartışmaları yeniden alevlendirebilecek ek önlemler gerektirip gerektirmediğine karar vermesi bekleniyor.

