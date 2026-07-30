İspanya'nın Las Palmas de Gran Canaria mahkemesi hakimi, aralarında Real Madrid altyapısından üç eski oyuncu ile A takımın savunmacısı Raul Asencio'nun da bulunduğu cinsel içerikli video davasında davanın düşürülmesi talebini reddetti ve dosyanın önümüzdeki eylül ayında yargılanmasına karar verdi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Ferran Ruiz, Juan Rodriguez ve Andres Garcia; 2023 yılında Gran Canaria'nın güneyinde iki kızla yaşanan cinsel ilişkiyi, kızlardan birinin reşit olmadığını bildikleri halde, rızaları olmadan kaydetme ve yayma suçlamasının yanı sıra çocuk pornografisi materyali bulundurma ve özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlamalarıyla karşı karşıya.

İspanyol gazetenin aktardığına göre, Asencio ise videoyu telefonuna ulaştıktan sonra üçüncü bir kişiye göstermek suçlamasıyla karşı karşıya olup, bu durum özel hayatın gizliliğinin ihlali sayılıyor.

5 numaralı Ceza Mahkemesi hakimi, perşembe günü verdiği kararda savunmanın tüm itirazlarını, başta sanıkların telefonlarına el konulmasına ve bunlardan elde edilen delillerin geçersizliğine ilişkin itiraz olmak üzere, reddetti.

Hakim, Andres Garcia'nın Sivil Muhafızlar (Guardia Civil) önünde tanık olarak çağrıldığında kayda katılımını kendiliğinden itiraf ettiğini, bunun üzerine soruşturmacıların ifadesini durdurup avukatı eşliğinde sanık olarak çağırdığını açıkladı.

Kararda, Sivil Muhafızlar'ın kanuna uygun hareket ettiği ve telefonun aynı anda hem delil kaynağı hem de suç aleti sayıldığı, kanunun ona el konulması için sahibinin rızasını şart koşmadığı vurgulandı. Hakim, tüm sanıkların yakalanmadan önce soruşturmayı engelleme çabasıyla hesaplarının yedeklerini alıp içeriklerini sildikleri göz önüne alındığında, delillerin kaybolması yönünde gerçek bir tehlike bulunduğuna işaret etti.

Hakim ayrıca, mağdurlardan birinin Asencio ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydına karşı yapılan itirazı da reddederek, Yüksek Mahkeme'nin bu tür kayıtların delil olarak sunulmasına izin verdiğini vurguladı.

Asencio'nun mağdurları tazmin etmesinin ardından iki mağdurdan aldığı affa ilişkin olarak hakim, bu affın yalnızca Asencio'ya yöneltilen özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasını kapsadığını, diğer sanıklara yöneltilen çocuk pornografisi materyali bulundurma suçlamasını kapsamadığını açıkladı; affın gönüllü olup olmadığının ise 3, 4 ve 7 eylül günlerine planlanan duruşmalarda teyit edileceğini belirtti.

Savcılık; Ruiz, Rodriguez ve Garcia için 4 yıl 7 ay, Asencio için ise iki buçuk yıl hapis cezası talep ediyor. Savcılık, iki mağdurun mahkeme önünde kendisini affettiklerini teyit etmeleri halinde Real Madrid savunmacısının cezasını hafifletmeye hazır olduğunu belirtiyor.