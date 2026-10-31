İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı ve Wrexham'ın eski kaptanı James McClean, memleketinin kulübü Derry City'den kısa süre önce ayrılmasının ardından boks ringine çıkmak istediğini söyledi. Mücadeleci oyunuyla tanınan 37 yaşındaki kanat oyuncusu, Misfits'in crossover boks organizasyonunda İngiliz televizyon yıldızı Joey Essex ile dövüşmeyi hedefliyor.

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Kulüpsüz futbolcu ringdeki ilk maçını hedefliyor

McClean, ocak ayında Derry'ye yeniden katılmasından yalnızca aylar sonra sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshederek çarşamba günü kulüpsüz kaldı. Millî takımda 100'den fazla kez forma giyen oyuncu futbolu resmen bırakmamış olsa da bir sonraki resmî müsabakasına futbol kramponları yerine boks eldivenleriyle çıkabilir. Boksu yıllardır günlük kondisyon çalışmalarına dâhil eden tecrübeli futbolcu, farklı branşlardan isimlerin mücadele ettiği organizasyonlarda kendini sınamak istiyor.

Otobiyografisinin yayımlanması farklı bir branşta mücadele isteğini gündeme getirdi

Premier League'de Sunderland ve West Bromwich Albion formaları giyerken sergilediği tavizsiz oyun tarzıyla tanınan McClean, uzun yıllardır boksa ilgi duyuyor. Fiziksel ve zihinsel olarak formda kalmak için yıllardır lapa ve kum torbası çalışıyor, antrenman maçlarına çıkıyor. Ancak 38. yaş günü yaklaşırken sıfırdan başlayıp geleneksel anlamda profesyonel bir boks kariyeri inşa etmesi söz konusu değil. Bu da kazançlı Misfits organizasyonunu ve Essex ile karşılaşmayı cazip bir hedef hâline getiriyor.

Otobiyografisi 'The Walls'un yayımlanmasının ardından Reuters ajansına konuşan McClean şunları söyledi: “Antrenman maçları harika, lapa çalışmak harika, kum torbası çalışmak harika ama (ne kadar iyi olduğumu) öğrenmenin tek yolu ringe çıkmak. Boks benim için yeni, dolayısıyla elbette kendime kanıtlamak istediğim bir şey var çünkü daha önce başarılı olduğum bir alan değil ... sıradaki adım buysa elbette heyecan verici.

“Yakında 38 yaşıma gireceğim. Bu yüzden yaşım ve sıfırdan başlamak zorunda olmam göz önüne alındığında profesyonel boks kariyerine başlayıp o yoldan ilerlemem pek mümkün değil. Sosyal medya fenomenleri boksu, profesyonel boksör olmayan kişilerle dövüşme fırsatı veriyor. Üstelik bu kişiler birkaç maçtan, çoğu profesyonel boksörün tüm kariyeri boyunca muhtemelen kazanamayacağı kadar para kazanıyor.”

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Wrexham dönemi unutulmaz anılar bıraktı

Yılın başında Kuzey İrlanda'ya dönmeden önce McClean, Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin ortak sahibi olduğu Wrexham'da geçirdiği dönemde ünlülerin gördüğü ilgiye alıştı. Kulüp kaptanı olarak 'Welcome to Wrexham' belgesel dizisinde sık sık yer alırken Galler ekibinin üst üste lig atlayarak Championship'e yükselmesine katkıda bulundu.

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Racecourse Ground ekibiyle kurduğu bağa ve Derry'den ayrıldıktan sonra kazandığı özgürlüğe değinen McClean sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir daha hiç topa vurmasam bile futbol kariyerimin sonunu orada görürüm. Üstelik ne güzel bir son olur. Derry'liyim ama kurduğumuz bağ nedeniyle o kulübü bir bakıma ikinci evim olarak görüyorum. İnanılmaz bir şey.

“Son 24 saattir mutluyum çünkü artık özgürüm. 20 yıl sonra ilk kez önümdeki süreç için heyecan duyuyorum çünkü ne yapmak istediğime kendim karar verebilirim ve futbola ya da başka bir şeye bağlı değilim.”

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Ringe çıkışı yakında gerçekleşebilir

Son 20 yılda ilk kez bir kulübe bağlı olmayan McClean, Essex ile olası bir karşılaşma için Misfits organizatörleriyle resmî görüşmelere başlamakta serbest. Millî takımda 100 kez forma giyen oyuncu, ringe çıkarak kendisiyle özdeşleşen mücadeleci ruhunu tamamen farklı bir branşa taşıyabilir. Sahalara dönse de dövüş sporlarına tamamen yönelse de bir sonraki adımına ilişkin kararın yakında verilmesi bekleniyor.