Kane’in serbest düşüşü: Son altı yılın en kötüsü

Transfer döneminde Manchester City’nin ciddi şekilde ilgilendiği Kane, sezona etkili bir başlangıç yapamadı.

Büyük bir bölümünü Jose Mourinho yönetiminde geçirdiği 2020-21 sezonunu Premier Lig’in hem gol hem de asist kralı olarak tamamlayan Harry Kane, Euro 2020’yi de dört golle tamamlamıştı.

Yaz transfer döneminde de adı Manchester City ile ciddi şekilde anılan Harry Kane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tottenham’da kalacağını açıklamıştı.

Ancak İngiliz santrfor, yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı ve henüz Premier Lig’de golle tanışamadı. Teknik direktör Nuno Espirito Santo ise yıldız oyuncunun formuna kavuşacağını ifade etti.

Kane’in gol orucu

Harry Kane, son altı Premier Lig maçında gol atamadı ve 2015-16 sezonundan beri ilk kez bu kadar uzun bir skor üretememe periyoduyla karşı karşıya kaldı.

Harry Kane’in 2013-14 sezonundan beri ligde 15 gol barajını aştığını düşündüğümüzde bu istatistik, yıldız oyuncu için hiç de alışılagelen bir durum değil.

Neler söylendi?

Sky Sports’a konuşan Nuno Espirito Santo, Kane’e dair şunları söyledi:

“Takım için çok çabaladı. Sezonun ilk golünü de kaydedecektir.”

“Zor bir süreçten geçtiğimizin farkındayız. Oyunun defansif ve ofansif alanlarındaki dengeyi tutturmamız gerekiyor. Odak noktamız bu, gelişmek için neler yapabiliriz?”

Kane takımına odaklı

Gol orucuna devam eden 28 yaşındaki yıldız futbolcu, takımının Aston Villa’yı mağlup edip üç maçlı mağlubiyet serisine son verdiği maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“Geçen haftaki sonuca bir galibiyetle karşılık vermemiz önemli. Çocuklardan harika bir enerji ve inanç 💪”

Important we responded to last weekend with a win. Great energy and belief from the boys 💪 pic.twitter.com/y5mguO3sqw — Harry Kane (@HKane) October 3, 2021

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