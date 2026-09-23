Kane, Yamal ve Mbappe'nin açıklamaları hakkında: Oy verenleri etkilemeyecek

Altın Top ödülü yarışı, özellikle bazı adayların bu prestijli ödülü hak ettiklerine dair açıklamalarının ardından iyice kızıştı. Bu adaylardan biri de gelecek cumartesi UEFA Uluslar Ligi mücadelelerinin açılışında İngiltere ve yıldızı Harry Kane ile karşılaşacak olan Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal.

Bu konuda Kane, bazı Altın Top adaylarının yaptığı gibi kendini açıkça öne çıkarmanın kişiliğine uygun olmadığını söyledi; ancak aynı zamanda 26 Ekim'de verilecek olan ödülü kazanma isteğini de dile getirdi.

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İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve Bayern Münih'in yıldızı, 73 gol attığı bir sezonun ardından ödülün en önde gelen adaylarından biri olarak görülüyor. Yamal ise Altın Top'un "80 gol atan" birine değil, "dünyanın en iyi oyuncusuna" gitmesi gerektiğinde ısrar ederken Kane'in adaylığını eleştiriyor gibi görünmüştü.

İspanyol millî oyuncu, Fransız "France Football" dergisinin verdiği ödülü kazanmayı "bir hayal" olarak nitelendirdi. Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappé de ödülü kazanma isteğinden söz etti.

Bazı rakiplerinin son haftalarda ödül hakkında sıkça konuşmasıyla ilgili olarak Kane, oylamanın başlamasıyla eş zamanlı şunları söyledi: "Bu durumda herkesin istediğini yapmaya hakkı var."

Eski Tottenham yıldızı, İngiliz "The Standard" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları ekledi: "Belli ki Altın Top son yıllarda giderek büyüdü; temelde sosyal medya, tüm bu gürültü ve etrafındaki tüm tartışmalar yüzünden."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana gelince, kendimden bu şekilde bahsetmek benim kişiliğime uygun değil. Yaptıklarımdan hâlâ çok gurur duyuyorum. Prensip olarak, geçen sezon başardığımın herkesle aynı seviyede olduğunu biliyorum. Yani bundan da kaçmak istemiyorum. Ama sonuçta benim zihniyetim ileriye bakmaktır."

"Zor bir zamanlama"

Kane sözlerine şöyle devam etti: "Altın Top'un zamanlaması zor, çünkü zaten yeni bir sezonun içindesin ve orada neler başarabileceğine odaklanıyorsun. Her maçtan sonra ise senden geçen sezon yaptıklarını konuşman isteniyor. Bu yüzden bunu içselleştirmek benim için zor. Ama benim açımdan onu kazanmak inanılmaz olur ve son derece gurur duyarım."

Bayern Münih forveti şöyle sürdürdü: "Ödülü kazanmak için kesinlikle yarış içinde olduğumu düşünüyorum, buna hiç şüphe yok. Cevabı zaman verecek ve seçmenler istedikleri kişiye oy verecekler."

Diğer adayların daha fazla ya da daha az röportaj yapmasının etkili olup olmadığı sorulduğunda Kane, "Toplumsal anlamda ve ödül etrafındaki tartışmada kesinlikle etkili oluyor. Seçmenlerin kendisine gelince, yüzde yüz emin değilim. Sanırım hak ettiğini gördükleri kişiye oy verecekler; ellerinde bilgiler ve istatistikler olacak ve karar verecekler," dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Benim açımdan, başkalarının, takım arkadaşlarının ya da eski oyuncuların veya başardıklarımı öven herhangi birinin benim hakkımda konuşması beni daha çok sevindiriyor. Bu, kendimden bahsetmeye çalışmaktan daha fazla gurur duymamı sağlıyor."

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