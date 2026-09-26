Kane ve Gordon, İspanya karşısındaki mağlubiyetin ardından: Dünya Kupası'nda yaşananları tekrarladık!

İngiltere Milli Takımı oyuncuları, Avrupa Uluslar Ligi'nin ilk haftasında Wembley Stadı'nda İspanya'ya 3-2 mağlup olmalarının ardından rakiplerinin gücünü kabul etti; ancak aynı zamanda iki takım arasındaki farkın büyük olmadığını ve "Üç Aslanlar"ın farklı bir sonuçla ayrılma fırsatını kaçırdığını vurguladılar.

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane şunları söyledi: "Daha önce de belirtmiştim, Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemiştik ama bunu doksan dakika boyunca sürdüremedik. Belki bugün de benzer bir şey yaşadık."

Şöyle devam etti: "Dünya ve Avrupa şampiyonlarına karşı oynadık ve iyi bir performans ortaya koyduk. Başka bir gün olsaydı kesinlikle kazanırdık. Olumlu yanlardan faydalanmalı, toparlanmalı ve birkaç gün sonra yeniden denemeliyiz."

Kane, bu hafta Manchester City'nin mali kurallara ilişkin 115 suçlamayı içeren davasında verilen kararın milli takım oyuncularının odağını dağıtıp dağıtmadığına dair bir soruyu da yanıtladı: "Bu konu hakkında bir miktar tartışma oldu ama biz milli takımla çalışıyoruz ve bu bizim için büyük bir avantajdı; kulüp futbolunu bir kenara bıraktık, bu hafta da bir istisna değildi."

Anthony Gordon ise İngiltere'nin yenilgisini "kaçırılan bir fırsat" olarak nitelendirerek, İspanya çapında bir takıma karşı yapılan hataların maliyetli olduğunu belirtti.

Şunları söyledi: "Harika bir maçtı ve bazı ataklar üst düzeydeydi ama böyle bir maçta hatalar son derece maliyetli oluyor. Kazanmayı onların elde etmesinden ziyade, sizin kazanmayı elden bıraktığınız hissine hep kapılıyorsunuz."

Gordon, Kane'in kaçırdığı penaltıya da değinerek, bunun gollenmesi halinde İngiltere'nin maçı sonuçlandırmak için daha iyi bir konumda olacağını ifade etti: "Bu bizi mükemmel bir konuma sokardı. Penaltılar olabilir, o da nadiren kaçırır, bu yüzden onu affederiz."

Kanat oyuncusu, iki takımın seviye olarak birbirine yakın olduğunu vurgulayarak şunu ekledi: "Bir fark olduğunu düşünmüyorum; eşit olduğumuzu hissediyorum. Penaltı gollenseydi kazanabilirdik."

Aynı zamanda Gordon, İspanya Milli Takımı'nın niteliklerini kabul ederek şunları söyledi: "Dünyanın en iyisi olmalarının haklı bir nedeni var. Skor 3-2 olduğunda, topa hâkim olma yeteneklerini görebiliyordunuz."

Maç sırasında oyundan alınmasıyla ilgili de yorum yaptı: "Bu durum beni her zaman hayal kırıklığına uğratır ama bu gece biraz yorgun olduğum için belki de doğru kararın bu olduğunu hissettim."

Defans oyuncusu Jarell Quansah da İspanya Milli Takımı'nı övdü ve şunları söyledi: "Onlar dünya şampiyonu, dünyanın en iyi takımı ve biz güçlü bir maç çıkardık. Bu tecrübeden yararlanmayı ve onlara karşı oynayacağımız bir sonraki maçta olumlu bir sonuç almayı umuyoruz."