İngiltere, son derece heyecan verici bir maçın ardından Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi. Teknik direktör Thomas Tuchel’in takım, Jarell Quansah’ın gördüğü kırmızı karta ve ev sahibi takımın maç sonundaki hücumlarına rağmen, Estadio Azteca’da ev sahibi Meksika’yı 2-3 mağlup etti. Jude Bellingham ilk yarıda iki gol attı, ardından Harry Kane ikinci yarıda penaltıdan galibiyet golünü kaydetti. Meksika da bir penaltıdan gol buldu, ancak sonuçta bir gol yetmedi. İngiltere, çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak.

Meksiko şehri üzerinde şiddetli bir fırtına nedeniyle maçın başlama vuruşu ertelendi ve sekizinci final maçı bir saatlik gecikmeyle başladı. Estadio Azteca’nın etkileyici atmosferinde Meksika, beklendiği gibi maça hırslı bir başlangıç yaptı. İngiltere, yüksek tempoya ayak uydurmakta zorlandı ve Jordan Pickford’un Raúl Jiménez’in güçlü kafa vuruşunu muhteşem bir kurtarışla önlemesi sayesinde erken bir tehlikeyi atlattı. Diğer tarafta ise Bukayo Saka, kaleci Raúl Rangel ile karşı karşıya kaldığında topu kontrol edemediği için İngiltere’nin ilk ciddi fırsatını kaçırdı.

Meksika topun hakimiyetini elinde tutsa ve en büyük fırsatları yaratmış olsa da, İngiltere ilk yarının ortasında acımasız bir şekilde golü buldu. 36. dakikada Declan Rice hızlı bir kontra atağı başlattı, ardından Saka sağ ayağıyla ölçülü bir orta yaptı. Harry Kane topu akıllıca bıraktı ve böylece Jude Bellingham uzak direkte kolayca 0-1'i ağlara gönderdi.

Henüz iki dakika geçmeden Meksika bir darbe daha yedi. İngiltere, taç atışının hemen ardından topu ele geçirdi; Kane oyunu iyi okudu ve Bellingham’a pas verdi. Orta saha oyuncusu, rakibine fiziksel olarak üstünlük sağladı ve yakın mesafeden 0-2’yi attı; böylece İngiltere, iki dakikalık bir süre içinde maçın gidişatını tamamen değiştirdi.

Ancak Meksika pes etmedi ve ilk yarı bitmeden skoru 1-2'ye getirdi. Roberto Alvarado’nun tehlikeli serbest vuruşunu Ezri Konsa talihsiz bir şekilde kendi kalesine yönlendirdi ve ardından Julián Quiñones yakın mesafeden skoru 1-2’ye getirdi. Uzatma dakikalarında Pickford iki kez daha kurtarıcı müdahale yapmak zorunda kalırken, Bellingham kritik bir savunma müdahalesiyle Meksika’nın devreye beraberlikle girmesini engelledi.

İkinci yarıya İngiltere yine güçlü başladı. Nico O'Reilly kısa süre içinde direğe çarptı ve biraz sonra Saka, farkı tekrar iki gole çıkarmak için büyük bir fırsatı kaçırdı. İngiltere'nin üçüncü golü 60. dakikada geldi. Kane'in uzun pasını Anthony Gordon aldı; kaleci Raúl Rangel geç kalınca Gordon topu ağlara gönderdi. Hakem Alireza Faghani penaltı noktasını gösterdi: Kane soğukkanlılığını korudu ve topu 1-3'ü yapan golü ikna edici bir şekilde ağlara gönderdi.

Ancak maç, 54. dakikada VAR müdahalesi sonucu Quansah’ın kırmızı kart görmesiyle yeniden tersine döndü. Defans oyuncusu sert bir kayma hareketinde önce topa dokundu, ancak kaymaya devam ederken Jesús Gallardo’nun kaval kemiğine sert bir şekilde çarptı. Meksika, sayısal üstünlüğünden yararlandı ve Kane’in Brian Gutiérrez ile girdiği mücadeleden sonra VAR müdahalesi sonucunda kendisi de bir penaltı kazandı. Jiménez penaltıyı kusursuz bir şekilde gole çevirdi ve skoru 2-3’e getirerek maça yeniden heyecan kattı.

Maçın son dakikalarında Meksika dört forvetle topyekûn atağa geçti; Tuchel ise takımını geriye çekerek ekstra savunmacılarla üstünlüğü korumaya çalıştı. İngiltere, Djed Spence ve Dünya Kupası’nda ilk kez forma giyen Dan Burn’ün de önemli müdahaleler yaptığı bir dizi köşe vuruşu ve ortayı atlattı.

Muazzam baskıya rağmen İngilizler direndi ve on kişi kalmış olsalar da çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde, günün erken saatlerinde sürpriz bir şekilde Brezilya’yı 1-2 yenerek eleyen Norveç ile karşılaşacaklar.