Barcelona'nın yıldızı, Katalan kulübünün forması altında Ballon d'Or kazanma hayalini açıkladı ve Avrupa devlerinden birine transfer olmanın oyuncuya bireysel ödüller için yarışma konusunda daha büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, İngiltere Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Harry Kane'in yaşadığı tecrübeyi örnek gösterdi.

İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon, Tribuna sitesinin aktardığı açıklamalarında, Kane'in Tottenham'daki kariyerinin İngiltere Ligi düzeyinde olağanüstü olduğunu, ancak Londra kulübünün kasasında kupaların bulunmaması nedeniyle şu an ulaştığı küresel statünün aynısına erişemediğini söyledi.

Şöyle ekledi: "Bence bu durum Harry Kane'in başına gelenlere benziyor. Tottenham'da uzun bir süre geçirdi ve Premier Lig'de inanılmaz bir kariyer sundu, ancak Tottenham hiçbir kupa kazanmadığı için bu, belki de onun şu an bulunduğu o yüksek statüye ulaşmasına yardımcı olmadı."

Devam etti: "Bence Bayern Münih'e transferi onu başka bir seviyeye taşıdı, çünkü artık kariyerine kupalar eklemeyi başarabildi."

Kane: Tottenham'dan bireysel zafer zirvesine

Gordon, Kane'in Bayern Münih'e transfer olduktan sonra elde ettiklerini örnek gösterdi; bu adım ona düzenli olarak büyük kupalar için yarışma ve Şampiyonlar Ligi'nin ileri turlarında yer alma fırsatı verdi ve kariyerini 2026 Ballon d'Or'u kazanarak taçlandırdı.

İngiliz forvetin bu ödülü kazanması, uzun bir bekleyişe son verdi; zira seçkin gol rakamlarını en üst düzeyde kolektif ve bireysel başarılara dönüştürmeyi başardıktan sonra, 2001 yılında Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Barcelona, Gordon'un Ballon d'Or'a giden yolu

Gordon, Barcelona'da oynamanın kendisine Kane'in izinden gitme fırsatı verdiğini düşünüyor; en büyük kupalar için yarışarak ve belirleyici maçlarda yeteneklerini sergileyerek. Bunların, Ballon d'Or yarışında farkı yaratan faktörler olduğuna inanıyor.

İngiliz kanat oyuncusu şöyle dedi: "İşte bu yüzden her zaman bu kulüpte oynamayı hayal ettim; çünkü herkes Barcelona'yı izliyor ve en büyük kupalar için tüm cephelerde yarışabiliyoruz. Büyük maçlarda performansını ortaya koyduğunda, işte o zaman ödüller ve hedeflediğin her şey gelir."

Sözlerini, en büyük karşılaşmalarda parlamanın ve kupalar için yarışmanın, hedeflerine ulaşmanın yolu olduğunu vurgulayarak tamamladı; bu da Ballon d'Or hayalinin yalnızca bireysel performansa değil, aynı zamanda oyuncunun takımıyla birlikte elde ettiği başarılara da bağlı olduğuna bir işaret.