Michael Olise'nin sakatlığı ciddi görünmüyor ancak hücum hattındaki eksikler sürerken teknik direktör Vincent Kompany'yi Lille maçı öncesinde Bayern Münih'in ön hattını yeniden kurmaya zorlayabilir.

Reklam

Fransız oyuncu, geçen cuma günü Bundesliga'da oynanan Bayern Münih-Köln maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmış, ardından Allianz Arena'dan koltuk değnekleriyle ayrılmıştı.

Ayrıca okuyun

Video: Fransa Ligi'nde Mağrip derbisi! Amoura ve El Abdi gol attı, Hakimi karşılık verdi

Durmak bilmiyor: Messi tarihi rakamların ardından yeni bir ödül aldı

Reklam Reklam

Bayern Münih, yapılan sağlık kontrollerinde Olise'nin ayağının ön kısmında ezilme tespit edildiğini ve oyuncunun önümüzdeki günlerde tedavi göreceğini açıkladı.

Related Topics

Alman "Bild" gazetesinin haberine göre, teşhis ciddi bir sakatlığa işaret etmese de göstergeler, oyuncunun önümüzdeki çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fransız ekibi Lille maçına yetişmesinin pek olası olmadığını gösteriyor.

Oyuncu dün, cumartesi günü, koltuk değnekleri kullanırken ve sakat ayağa binen yükü hafifletip onu darbelere karşı koruyan, aynı zamanda sakatlanan bölgeyi sabitleyerek ağrıya yol açabilecek hareketleri sınırlayan koruyucu bir tıbbi bot giymiş halde görüntülendi.

Reklam

Olise, Bavyera ekibinin antrenman tesislerinde her gün tedavi görüyor. Teknik direktör Vincent Kompany, Köln maçının ardından oyuncunun durumunun pazartesi gününe kadar iyileşmesini umduğunu dile getirmiş, ancak koltuk değneklerinin önlem amacıyla kullanıldığını belirtmişti.

Öte yandan kulüp başkanı Herbert Hainer, Fransız kanat oyuncusunun Lille maçına hazır olmayacağını, ancak 28 Kasım Cumartesi günü Hamburg karşısında dönebileceğini söyledi.

Reklam

Bu sakatlık, Kompany'yi hücumda zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Zira Bayern zaten önemli eksiklerle boğuşuyor. Bunların başında, Köln maçında ayak bileği eklem bağlarında yırtık oluşan, başarılı bir ameliyat geçiren ve yaklaşık 3 ay forma giyememesi beklenen İngiliz yıldız Harry Kane geliyor.

Serge Gnabry ve İsmail El Saibari de bu yılın sonuna kadar forma giyemeyecek. Kolombiyalı Luis Díaz ise dönüşe yaklaştı ve Lille karşısında forma giymeye hazır olabilir.

Reklam

Jamal Musiala ise sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra Köln maçında yeniden forma giydi, ancak tam hazır olabilmesi için hâlâ zamana ihtiyacı var.

Bu koşullar altında Kompany, hücum hattında yeniden düzenlemeye gitmek zorunda kalacak. Lille karşısında sol kanatta Nathaniel Brown, sağ kanatta Tim Binder, oyun kurucu pozisyonunda Tom Bischof ve santrforda Lennart Karl'ın yer aldığı alışılmadık bir kadro kurgusu öngörülüyor.

Reklam

Bu kurgu, şu an mevcut olan sınırlı seçeneklere dayanıyor. Kompany, Bundesliga'da 1-1 berabere biten Köln maçında da değişiklik yapmak zorunda kalmış, Kane'in yerine Bischof'u, Olise'nin yerine ise Binder'i oyuna sürmüştü.

Bayern Münih, 25 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Lille'e konuk olacak, ardından cumartesi günü Bundesliga'da Hamburg ile karşılaşacak.