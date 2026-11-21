Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirmesinin ardından sessizliğini bozdu ve ameliyat olduktan sonra hastane yatağından bir mesaj paylaştı.

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Bayern Münih, cuma günü Allianz Arena'da Köln ile karşılaştı. Kane, Michael Olise'nin ortasına yetişmeye çalışırken 15. dakikada sakatlandı; Köln savunmacısı Joel Schmied topa önce ulaştı ve Kane'in yere basan bacağına çarptı.

Daha önce de ayak bileği sorunları yaşayan Ballon d'Or sahibi oyuncu, sakatlığa rağmen oyuna devam etmeye çalıştı ancak sonunda acıya yenik düştü. Kenara işaret ettikten sonra iki fizyoterapist eşliğinde topallayarak sahadan çıkan Kane, 1-1 biten maçın ardından stadı koltuk değnekleriyle terk etti.

Maç sonrası yapılan kontroller, 33 yaşındaki golcünün tibiofibular eklem bağını ilgilendiren yüksek ayak bileği sakatlığı yaşadığını doğruladı. Bu durum, Kane'in birkaç ay sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.

Bağ yırtığı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçiren Kane, hastane yatağından Instagram hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı: "Hayatın iniş çıkışları işte! Bu sakatlık nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşamam doğal ama her zamanki gibi bu, 2027'ye hazırlanırken dayanıklılığımı göstermek ve gelişmek için bir fırsat."

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Kane şöyle devam etti: "Sezonun kritik dönemine dinç ve hazır şekilde döneceğim! 'Zor zamanlar kalıcı değildir, güçlü insanlar kalıcıdır.' Bu sözü, eski Amerikan futbolu oyuncusu dostum Julian Edelman'dan duydum. Mesajlarınız için hepinize teşekkürler! Her şey yolunda."

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Kulübü Bayern Münih de ameliyatın başarılı geçtiğini doğrulayarak Kane'in "önümüzdeki birkaç ay" forma giyemeyeceğini açıkladı ve oyuncuya acil şifalar diledi.

Bu sakatlık, Kane'in kulübüyle ve belki de milli takımla önemli maçları kaçıracağı anlamına geliyor. Golcü oyuncu şubat ortası ya da sonunda dönerse, 20 Ocak'taki Manchester United maçı da dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi lig aşamasının geri kalanında forma giyemeyecek.

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İngiliz golcü büyük olasılıkla Bundesliga'daki zorlu karşılaşmalarda da yer alamayacak. Bu maçlar arasında Bayer Leverkusen mücadelesi de bulunuyor.

Kane ayrıca, İngiltere'nin 27 Mart'ta başlayacak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Norveç ile oynayacağı iki kritik maça yetişmek için zamanla yarışıyor. Oyuncunun bu maçlarda forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti.

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Bu sakatlık, geçen ekim ayında Ballon d'Or'u kazanan, Bayern ile sözleşmesini Haziran 2029'a kadar uzatan ve bu sezon kulübüyle çıktığı 16 resmi maçta 10 gol atıp 10 asist yapan İngiltere'nin golcüsünün art arda gelen başarı serisini yarıda kesti.

Kane, bu ayın başında yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra kulübüne duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirmişti: "Bayern Münih'te kendimi tamamen evimde hissediyorum. Kulübü, taraftarları ve Münih şehrini seviyorum. Harika bir takımımız ve Vincent Kompany gibi özel bir teknik direktörümüz var. Bu kulübün bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum."

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Kane sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm ailem burada çok mutlu ve kalmayı gerçekten istiyordum. Şimdi geleceğe bakıyorum ve bu büyük kulüple daha fazla kupa kazanmak istiyorum."