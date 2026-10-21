Bayern Münih, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Harry Kane, bir asist ve bir golle Alman devi için bir kez daha önemli rol oynadı ancak bu katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

Arsenal maçın başında bir aksilik yaşadı: Bukayo Saka, ilk 15 dakika dolmadan sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine giren Eberechi Eze, Bayern'in ofsayt tuzağını akıllıca aşarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Bayern mücadeleye geri döndü ve 35. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Kane'in muhteşem pasında Alphonso Davies, yakın mesafeden David Raya'yı mağlup etti. Arsenal, Riccardo Calafiori ile ikinci gole yaklaştı ancak ilk yarıda başka gol olmadı.

İkinci yarının başlangıcı, Manuel Neuer ve Raya'nın etkileyici kurtarışlarıyla hareketli geçti. Ardından Ismael Saibari bir anda tehlikeli bir pozisyonda topla buluştu ancak ofsayt pozisyonundayken yaptığı vuruş dışarı gitti. İki takım da açıkça galibiyet için oynuyordu.

Bir saatlik bölüm geride kalırken Gabriel Magalhães'in talihsiz şekilde topa elle müdahale etmesiyle Bayern penaltı kazandı. Topun başına geçen Kane, kusursuz bir vuruşla golü attı ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste on maçta gol atmış oldu. Cristiano Ronaldo da daha önce bu organizasyonda üst üste on bir maçta gol atmayı başarmıştı.

Oyun iki kale arasında gidip gelirken Konrad Laimer, hızlı bir kontra atağın ardından topu az farkla dışarı gönderdi. Raya ise sonradan oyuna giren Luis Díaz'ın gol atmasını engelledi. Allianz Arena'da süre azalırken Bayern için önemli bir galibiyet yaklaşmış görünüyordu.

Ancak galibiyet gelmedi. Declan Rice, iyi hazırlanmış bir atağın ardından Arsenal adına skoru 2-2'ye getirdi. Neuer, Jurriën Timber'ın sert şutunu da üstten dışarı çeldi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde finali kaybeden konuk ekip için değerli bir puandı.