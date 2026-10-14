Bayern Münih forveti Harry Kane, takım arkadaşı Michael Olise'nin gördüğü kırmızı kartın her şeyi değiştirdiğini söyledi. Kane, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Norveç ekibi Viking ile oynanan ve 3-3 biten maçın ardından, Fransız oyuncunun hatasının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kane maçta yaşananlarla ilgili olarak basına şu açıklamaları yaptı: "İlk yarıda kötüydük. İkinci yarıya iyi başladık ve geri dönmek için mücadele ettik. Ama kırmızı kart bizim için her şeyi değiştirdi. (Olise) çok üzgün olacak ve sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Bu bir hataydı, hatalar olur. Bundan ders çıkarması lazım."

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Kane şöyle devam etti: "Önümüzde önemli maçlar olduğu için bu çok üzücü. İkinci yarıda sergilediğimiz performansla bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Ama böyle hatalar yaptığınızda cezalandırılırsınız."

İngiliz golcü, "Sky" kanalına yaptığı açıklamalarda ise şunları kaydetti: "Kırmızı kart olmasaydı, kesinlikle devam edip onları cezalandıracak ve maçı güçlü bir şekilde bitirecektik. Ama futbol bu; bu tür anlarda zeki ve uyanık olmanız, duygularınızı kontrol etmeniz gerekiyor."

Kane sözlerini şöyle sürdürdü: "Birbirimize kenetleneceğiz ve bir grup olarak gelişmeye özen göstereceğiz. Birlikte kazanıyoruz, birlikte kaybediyoruz ve birlikte berabere kalıyoruz. Hatalardan kurtulmamız gerektiğini biliyoruz ve bunu yapacağız."

Tripic'in provokasyonları

Viking'in kaptanı Zlatko Tripic'in kendisini provoke etmeyi başarıp başarmadığı sorusuna İngiliz forvet şöyle yanıt verdi: "Hayır, öyle düşünmüyorum. Bu futbolun bir parçası. Serbest vuruş kazanmayı, yerde yuvarlanmayı ve zaman geçirmeyi seven zeki bir oyuncu."

Kane şunları ekledi: "Onun gibi oyuncularla sürekli karşılaşıyorsunuz. Bugün bu onun için işe yaradı. Hakem bunu tam olarak kontrol altına alamadı, ama olan bu."

Tripic, Lerkendal Arena'da oynanan maçın en önemli anlarında sahnedeydi. Henüz 70. saniyede Gianni Stensness'in kafayla Bayern filelerine gönderdiği golde kornerin kullanıcısı oydu.

Son bölümde ise uzak direğe gönderdiği ortayı oyuna sonradan giren Herman Haugen ağlara göndererek Viking'e 3-3'lük beraberliği getiren golü kaydetti.

Bu iki gol arasında Tripic'in belirleyici bir üçüncü katkısı daha oldu; Michael Olise'yi sinirlerine hâkim olamayacak kadar provoke etti. Fransız yıldız, topu Viking kaptanının yüzüne attı ve iki sarı kartın ardından oyundan atıldı.



