Kane: Messi son derece mütevazı, Bellingham ile Mourinho arasında yaşananları tahmin etmiştim

Bayern Münih forması giyen İngiliz milli takım oyuncusu Harry Kane, olağanüstü sezonunun ardından Ballon d'Or adaylığı hakkında konuştu ve Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile karşı karşıya geldiği maça ve vatandaşı Jude Bellingham ile ilişkisine değindi.

Kane, Ballon d'Or adaylığına ilişkin İspanyol "Marca" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Bu karmaşık bir konu. Kendim hakkında fazla konuşmayı hiçbir zaman sevmedim. Söyleyebileceğim tek şey, geçen sezonun hem bireysel hem de takım anlamında muhteşem olduğu. Kariyerimin açık ara en iyi sezonuydu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "73 gol atmam, ki bu 2011-2012 sezonunda 69 maçta 82 gol atan Lionel Messi'nin ardından tarihin en yüksek ikinci rakamı, kendi başına yeterince şey anlatıyor. Bununla gerçekten çok gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarıma ve bunu başarmama yardımcı olan herkese teşekkür etmekten başka bir şey yapamam."

Devamında ise şöyle konuştu: "Ancak Ballon d'Or benim elimde değil. Bu, oy verecek kişilere bağlı. Bana göre geçen sezon artık geride kaldı. Şu anda içinde bulunduğum sezona odaklanıyorum ve ayrıca neler başarabileceğimi görmek için sabırsızlanıyorum. Ekime kadar Ballon d'Or hakkında çokça konuşulacağını biliyorum, çünkü bu büyük bir ödül."

Kane, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanan tartışmalı maçta Lionel Messi ile karşı karşıya gelmesiyle ilgili ise şunları söyledi: "O günün benim için zor olduğu açık. O şekilde elenmemizin ardından zor bir andı. Ama Messi'ye büyük saygı duyuyorum. Onu bir futbolcu olarak gelişirken izledim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bence Messi tek kelimeyle muhteşem bir oyuncu, aynı zamanda onu tanıyan insanların bana anlattığına göre harika bir insan. Onunla yalnızca iki kez karşılaştım, ama bana son derece mütevazı biri gibi geldi. Her zaman takımı kendisinden önce koydu ve bence bu, Arjantin'in elde ettiği başarıyı elde etmesinin sebeplerinden biri."

Şöyle açıkladı: "O günden hatırladığım şey, ona sarıldığım ve finalde ona bol şans dilediğim. Sonunda Dünya Kupası bize nasip olmadı, ama Dünya Kupası'nın hali bu: en iyi oyuncular en büyük sahnede birbirleriyle karşı karşıya geliyor ve elbette her zaman bir kaybeden olacak."

Sözlerini şöyle tamamladı: "O gün, mağlubiyetin ardından başımı dik tutmaya ve rakip takıma saygı göstermeye çalıştım. Bence bu önemli bir şeydi, özellikle de futbolda uzun yıllar boyunca ortaya koyduklarına bakıldığında Messi'ye karşı."

Jude Bellingham'ın bu sezonki iyi başlangıcı hakkında ise Kane şunları söyledi: "Dünya Kupası'nda Jude ile aramızda çok iyi bir ilişki vardı; oynayış tarzımız ve topu birbirimize aktarma şeklimiz sayesinde. Topla ve topsuz alanda harika bir uyum vardı."

Şunu ekledi: "Ayrıca saha dışında da son derece güçlü bir ilişki kurduk ve bu, milli takıma yalnızca fayda sağlar. Madrid'e ne kadar hızlı adapte olduğunu görmek harika. Dünya Kupası sırasında José Mourinho hakkında onunla biraz konuşmuştum ve Mourinho'yu seveceğini biliyordum."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Ayrıca Mourinho'nun da Jude'u seveceğini biliyordum ve görünüşe göre gerçekten de aralarında iyi bir ilişki oluşmuş. Jude harika bir başlangıç yaptı. İngiltere açısından bunu görmek harika."



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