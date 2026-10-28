Blackburn Rovers forveti Andri Gudjohnsen, Avrupa futbolunun en etkili bitiricisi olarak öne çıkıyor. İzlandalı millî oyuncu, şutlarını gole çevirme oranında Harry Kane ve Kylian Mbappe gibi üst düzey forvetleri geride bırakırken takımını da Championship’te 10. sıraya, play-off sıralarına yaklaşacak noktaya taşıdı.

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Avrupa'nın en etkili bitiricisi

24 yaşındaki oyuncu, Ewood Park'ta sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Gudjohnsen, Championship'te çıktığı 11 maçta sekiz gol atarak ligin en golcü ikinci oyuncusu oldu. Son dönemdeki performansı, West Brom ve Wrexham'a karşı üst üste kaydettiği ikişer golü de kapsıyor.

Not The Top 20 Pod'a göre forvet, Avrupa'nın en iyi 10 liginde en az 10 şut çeken oyuncular arasında şu anda en yüksek gol/şut oranına sahip. Ligdeki sekiz golünü yalnızca 16 şutta buldu.

Bu olağanüstü gol yüzdesiyle 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi Kane'i, ödülü ikinci sırada tamamlayan Mbappe'yi ve Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ı geride bırakıyor. Championship'te gol başına düşen süre bakımından da ilk sırada yer alırken topu ileride tutma becerisi ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.

Mowbray parlak bir gelecek öngörüyor

Blackburn menajeri Tony Mowbray, santrforunun sahip olduğu büyük potansiyelin farkında. 62 yaşındaki teknik adam, yıldız golcüsünün iki gol daha attığı cumartesi günkü maçta takımının Wrexham'ı evinde 2-0 yenmesini izledi.

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Hafta sonu alınan bu galibiyetin ardından konuşan Blackburn menajeri, formda forvetin ulaşabileceği seviye hakkında net bir mesaj verdi.

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Mowbray, "Dikkat et evlat, yoksa baban gibi Barcelona'ya gidersin" dedi.

Aile adının hakkını veriyor

Genç forvet, Chelsea ve Bolton'ın eski yıldızı Eidur Gudjohnsen'in oğlu. İzlandalı yıldız, Chelsea formasıyla 263 maçta 78 gol atarken Stamford Bridge'de iki Premier League şampiyonluğu kazandı.

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Ardından Barcelona'da üç yıl geçirdi; 2009'da tarihi bir üçleme kazandı ve 114 maçta 19 gol attı. Andri ise İngiliz futbolunda kendine ait etkileyici bir kariyer inşa ediyor. Bolton'da kariyerinin son dönemlerinde oynayan babasının Championship'te attığı beş golü şimdiden geride bıraktı.

Kulüp düzeyindeki formunu millî takım sahnesine de taşıdı. Real Madrid ve Barcelona altyapılarında yetişen oyuncu, İzlanda formasıyla çıktığı son dört maçta iki gol ve bir asist kaydetti.

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En üst lige dönüş peşinde

Blackburn, Premier League'den uzak kaldığı uzun dönemi sona erdirmeyi hedeflerken genç Gudjohnsen da gol serisini sürdürmeye çalışacak. 1994-95 sezonunun şampiyonu, 2012'de küme düşmesinden bu yana İngiltere'nin en üst liginde yer almadı.

Blackburn şu anda Championship puan tablosunda onuncu sırada, ancak play-off sıralamasının yalnızca iki puan gerisinde. Mowbray'in önümüzdeki aylarda takımını yükselme yarışına sokabilmesi için Gudjohnsen'ın bu inanılmaz gol oranını koruması büyük önem taşıyacak.