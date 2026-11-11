İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve Bayern Münih'in forveti Harry Kane, takımla kupa kazanmadan geçen bekleyiş yıllarının ardından kariyerinin yaşadığı dönüşümden bahsederek, Alman kulübüyle elde ettiği şampiyonlukların kariyeri boyunca peşini bırakmayan büyük baskılardan kurtulmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

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Kane'in açıklamaları, yarın perşembe günü Wembley Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak İngiltere-Hırvatistan maçının tanıtım basın toplantısında geldi. İngiliz golcü bu maçta uluslararası maç sayısı bakımından tarihi bir başarıya ulaşmaya hazırlanırken, aynı zamanda Ballon d'Or ödülünü kazanmasının da kutlanması bekleniyor.

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Kane şunları söyledi: "O anlar zordu, iyi bir seviyede oynadığını hissettiğin ve harika rakamlar elde ettiğin, ancak sonuçta futbolun uğruna oynandığı takım kupalarını kazanamadığın zamanlar. Bu açıdan durumum bir nebze eşsizdi (Tottenham ile) ve benzer bir deneyim yaşamış ve bütün bu süre boyunca hiçbir kupa kazanamamış başka bir oyuncu var mı bilmiyorum."

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Ve ekledi: "Bayern Münih ile ilk kupamı kazandığımda, özellikle röportajlar ve basın toplantıları sırasında bu konudan bahsetmek açısından, omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış gibi hissettim. Bu, çok fazla düşünmeden ya da o ek baskıyı taşımadan rahatlamama ve daha fazla özgür hissetmeme yardımcı oldu."

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Devam etti: "Şu anda kariyerimin harika bir döneminde bulunuyorum; son iki yılda birçok kupa kazandım ve önümde daha nicesinin olmasını umuyorum. Kariyerimin sonuna gelindiğinde 20'den fazla kupa kazanmış olmayı ve ilk on yılın aynı ölçüde konuşulmamasını diliyorum."

Rekor ve Ballon d'Or ödülü

Bayern Münih'in golcüsü, efsanevi kaleci Peter Shilton adına kayıtlı 125 uluslararası maçlık önceki rekora eşitlendikten sonra, İngiltere Millî Takımı'yla en çok maça çıkan oyuncu rekorunu tek başına elinde tutmaya yaklaşmasına da değindi.

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Kane'in Hırvatistan karşısında 126. uluslararası maçına çıkması ve böylece İngiltere Millî Takımı tarihinde en çok maça çıkan oyuncu haline gelmesi bekleniyor. Ayrıca maçtan önce, bu başarının onuruna Shilton'ın da katılımıyla özel bir tören düzenlenecek.

Kane bu başarı hakkında şunları söyledi: "Kesinlikle, bu kariyerimdeki en büyük başarılardan biri ve bence en yüksek seviyede oynamaktaki devamlılığı yansıtıyor. Bence her büyük oyuncu yıldan yıla iyi performans gösterebilmek ister."

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Ve ekledi: "Bu kadar çok uluslararası maça ulaşmak, Ballon d'Or töreni sırasında konuşmamda bahsettiğim şeylerin, perde arkasında olup biten her şeyin ve işe olan adanmışlığın bir kanıtı; ve bu kesinlikle kariyerimdeki en büyük başarılardan biri."

İngiltere kaptanı, Ballon d'Or ödülünü Wembley Stadı'ndaki taraftarlara göstermekle ilgili olarak şöyle dedi: "Ballon d'Or hâlâ Münih'te, ama umarım yarın burada olur. Bence onu kazandığım için herkes büyük bir gurur duyuyor. Benim için şahsen, takım arkadaşlarımı ve onu kazanmama yardım eden insanları görmek harika."

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Şöyle tamamladı: "Bu, Bayern Münih, İngiltere Millî Takımı ve İngiliz taraftarlar için harikaydı. İnanılmaz bir deneyimdi ve tüm bu destek için son derece müteşekkirim."

Bu tören, Kane'in 2026 yılı Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından geliyor. Böylece Kane, 2001 yılında Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz oyuncu oldu. Ödülü kazanması, 2023 yazında Tottenham Hotspur'dan transfer olmasının ardından Bayern Münih ile ilk takım kupaları için verdiği uzun bekleyişi sona erdirmesinin ardından, kariyerinde bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

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Kane, 91 golle İngiltere Millî Takımı tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu zaten elinde tutuyor ve Hırvatistan karşısında, millî takımı en çok temsil eden oyuncular listesinin zirvesine tek başına yerleşerek bir tarihi başarıyı daha ekleyecek.