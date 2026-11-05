Harry Kane, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin sözleşmesinin 2029'a kadar uzatılmasının ardından, onunla kurduğu güçlü çalışma ilişkisini anlattı. Forvet, Tottenham'da alıştığı Premier League ortamını bırakıp Almanya'da yeni bir mücadeleye atılma kararını da değerlendirdi.

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Yıldız golcü ile teknik direktör arasında tam uyum

Harry Kane’in uzun vadeli geleceğini FC Bayern’e bağlama kararı, teknik direktör Vincent Kompany ile taktiksel ve zihinsel açıdan güçlü bir uyum içinde olduğunu gösteriyor. Kompany göreve geldiğinden beri Kane, üst düzey gol ortalamasını korurken soyunma odasının önemli liderlerinden biri olmayı da sürdürdü.

Golcü oyuncu, Kompany’nin kendisine kararını verirken tam anlamıyla alan ve özgürlük tanıdığını açıkladı.

Kane, “Belki de ancak bu sabah öğrenmiştir, son birkaç gündür onunla hiç iletişim kurmadım! Bana hiç baskı yapmadı” dedi.

Kompany’nin bitmek bilmeyen motivasyonuna saygı

Kane, oyuncunun statüsü veya deneyimi ne olursa olsun Kompany’nin teknik direktörlük anlayışının kendi profesyonel standartlarıyla nasıl örtüştüğünü anlattı. Kane, “Yaklaşık dört hafta önce açık bir sohbetimiz oldu ama daha genel konuları konuştuk... Teknik direktöre, herkesi motive etme biçimine büyük saygı duyuyorum” dedi.

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“İster 500 maça çıkmış olsunlar ister futbola yeni başlamış olsunlar. Benim anlayışım da böyle, bu yüzden birbirimize iyi uyuyoruz.”

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“Her yıl ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk için mücadele edeceğimi hayal etmiştim... Kendime her zaman inandım. Nerede oynadıysam gol attım” diye ekledi.

Premier League’deki konfor alanından ayrılmak doğru karar çıktı

2023’te Tottenham Hotspur’dan ayrılışına değinen Kane, kendisini yurt dışında sınamak için İngiltere’nin en üst düzey liginden ayrıldığına hiç pişman olmadığını söyledi. Kane, “Premier League’de uzun zaman geçirdim, onları her zaman çok izledim. Ortam değişikliği güzel” dedi.

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“Bazen değişiklik zihinsel açıdan da iyidir... Yaşlandığımda geriye dönüp baktığımda, konfor alanımdan çıkmanın doğru adım olduğunu söyleyeceğim.”

İngiltere kaptanı, “Kendine inanmak önemli bir etken. Burada kendimi her zamanki kadar iyi hissediyorum. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca en üst düzeyde oynayacağız” dedi.

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Kompany ve Kane birlikte yola devam ediyor

Teknik direktör ile yıldız forvetin aynı hedeflerde buluşması, Bayern’in önümüzdeki sezonlarda istikrarlı bir taktiksel temeli koruyabilecek konumda olduğunu gösteriyor.

Kompany, takımın pres düzenine ve hücumdaki akıcılığına katkı sağlaması için Kane’in çalışma disiplinine güvenecek.

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İkili şimdi tüm dikkatini yeniden ülke içindeki şampiyonluklarını korumaya ve Avrupa’da kupa kazanmak için mücadele etmeye yöneltiyor.