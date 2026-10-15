Kane ile Bayern Münih arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri sona erdi: Sonuç ne oldu?

Bayern Münih, İngiliz golcüsü Harry Kane ile sözleşme uzatımı konusunda, iki taraf arasındaki haftalar süren müzakerelerin ardından prensip anlaşmasına vardı. Bilgi bir basın raporuna dayanıyor.

"Sky Sports" kanalının önde gelen İngiliz gazetecisi Michael Bridge, bugün perşembe günü, Bayern Münih'in sözleşmeyi 2029 yazına kadar uzatmak için resmi evrakları hâlihazırda tamamladığını belirtti.

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Kane, Ağustos 2023'te Tottenham'dan Bayern'e, 30 Haziran 2027'ye kadar dört sezon süreli bir sözleşmeyle katıldı. Bavyera ekibi o dönemde transferin bedelini açıklamamıştı, ancak basın raporları bu rakamı yaklaşık 100 milyon euro olarak tahmin etti; bu da Almanya Ligi'nde bir rekor.

Alman basınında geçtiğimiz yaz çıkan haberler, iki tarafın da sözleşmeyi en az 2029 yazına kadar uzatma isteğinde olduğuna işaret etmişti. Bayern'in sportif direktörü Max Eberl de müzakereleri son derece uyumlu olarak nitelendirmişti.

Kane bu sezon da parlak formunu sürdürüyor; geçtiğimiz salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi ilk turunun ikinci haftasında Bayern Münih'in Norveç ekibi Viking ile deplasmanda berabere kaldığı maçta (3-3) iki gol kaydetti.

İngiliz yıldız aynı zamanda, 26 Ekim'de Londra'da sahiplerini bulacak 2026 Ballon d'Or ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor.



