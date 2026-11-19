Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, takımıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerinden ve takım arkadaşı Michael Olise'nin gelecekte Altın Top'u kazanma ihtimalinden bahsetti.

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Kane ayrıca kendi oyun tarzı ile Real Madrid efsanesi Karim Benzema arasındaki benzerlikleri Fransız "Foot Mercato" sitesine yaptığı açıklamalarda ortaya koydu.

Benzema'nın yeteneklerini öven Kane, şunları söyledi: "Her zaman onun hayranlarından biri oldum. 2022'de Real Madrid'de başardıkları gerçekten etkileyiciydi. Orta sahaya kadar gerileyip neredeyse bir oyun kurucu gibi oynayabiliyor, maçın temposunu kontrol edebiliyor ve doğru zamanda ceza sahasına ulaşabiliyor."

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Kane şöyle devam etti: "Fiziksel açıdan biraz farklıyız ama futbol zekâsı, boş alan bulma becerisi ve etrafımızdaki oyunculara yardım etme isteği bakımından aramızda büyük bir benzerlik görüyorum. İkimiz de gol atmak için her zaman ceza sahasının içinde olmanın şart olmadığını kanıtladık."

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Michael Olise'nin Altın Top'u kazanıp ödülü yeniden Münih'e getirme ihtimaline ilişkin ise Kane şunları söyledi: "Michael harika bir oyuncu. Kalitesini ve sahada neler yapabildiğini her gün antrenmanlarda görüyoruz. Altın Top'u yeniden Münih'e getirmesini sağlayacak tüm niteliklere hiç kuşkusuz sahip, bu konuda en ufak bir şüphe yok."

İngiliz golcü, Bayern Münih'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansına da değinerek turnuvanın kendisi ve takım arkadaşları için en büyük hedef olduğunu vurguladı.

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Kane, "Şampiyonlar Ligi benim için de takımın tamamı için de ana hedef. Muazzam potansiyele sahip oyunculardan oluşan güçlü bir kadromuz var. Geçen sezon Paris Saint-Germain ile oynadığımız eşleşme çılgıncaydı ve son derece çekişmeliydi. Üst üste iki kez şampiyon olan bir takıma elenmekte utanılacak bir şey yok" dedi.

Kane sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı teknik direktör ve aynı kadroyla bir sezon daha çalışmaya devam etmek daha güçlü olmamıza yardımcı olacak."

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Tottenham'ın eski golcüsü şunları da ekledi: "Sezona bunun bizim sezonumuz olabileceğine inanarak başladık. Bunu gerçekleştirmenin yolunu bulmalı, farkı yaratacak ve önümüzdeki turları geçmemize yardım edecek o ekstra unsuru yakalamalıyız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü ana hedefimiz bu."

Kane, Altın Top'u kazandığı anları da hatırlayarak ödülü memleketinde almaktan ve adının oyunun efsaneleriyle yan yana anılmasından duyduğu gururu dile getirdi.

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Kane, "Altın Top'u kazandığım için son derece gururluyum. Ödülü memleketimde almak da o anı daha özel kıldı. Adımı, o akşam ödülü bana veren Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Gerd Müller gibi oyuncuların yanında görmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Özellikle kariyerimin başında kiralık olarak forma giydiğim, özgüvenimi ve dayanıklılığımı geliştirmeye mecbur kaldığım dönemleri de içeren yolculuğumu düşündüğümde" dedi.

Kane şöyle devam etti: "Bayern'e katıldığımdan beri açıkça başka bir seviyeye ulaştım ve kariyerimin zirvesinde olduğumu hissediyorum."

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Kane sözlerini şöyle tamamladı: "Altın Top'u kazanmanın dünyanın dört bir yanında insanların bana bakışını değiştirdiğini düşünüyorum. Belki de bu kadar büyük bir heyecan ve taraftar tepkisi beklemiyordum. Törenden ayrıldıktan sonra beni sokakta bekleyen taraftarların önünde ödülü havaya kaldırdığımda asla unutamayacağım büyülü bir an yaşadığımı fark ettim."