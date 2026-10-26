Bayern Münih forması giyen golcü Harry Kane, 2026 Ballon d'Or törenine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaştı. Arjantinli efsane Lionel Messi'nin törene katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, Kane'in kampında futbol dünyasının en önemli bireysel ödülüne uzanabileceğine dair güven giderek artıyor.

"Tribuna" sitesi, Kane'in Bayern Münih'in pazar günü Freiburg'u yenmesinin ardından, Londra'ya ekibinden kişilerle birlikte geldiğini aktardı. Söz konusu ekip, törene ev sahipliği yapması planlanan London Palladium tiyatrosuna yakın bir bölgeyi karargah olarak seçti.





İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, 2025-2026 sezonunda Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasının ve Bayern Münih'in Almanya Ligi, Almanya Kupası ile Almanya Süper Kupası şampiyonluklarına katkı sağlamasının ardından, yarıştaki şansını güçlendiren güçlü bir sicile sahip.

Kane, Bavyera ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline de ulaştı ve İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergiledi. Böylece kulüp ve milli takımla çeşitli müsabakalarda toplam gol sayısını 73'e çıkararak maç başına birden fazla gol ortalaması yakaladı.

Bayern Münih'in İcra Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, tören öncesinde takımın golcüsüne açık desteğini ortaya koyarak, Kane'in Ballon d'Or'u kazanması halinde Bavyera kulübünün mutluluk duyacağını vurguladı.

Dreesen şöyle konuştu: "Elbette, Harry Kane Ballon d'Or'u kazanırsa son derece mutlu oluruz. Harry her yıl rekorları alt üst ediyor, ancak Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı ile attığı 73 gol bu kez özel bir önem taşıyor."

Kane'in kampında iyimserlik artsa da, ödüle aday gösterilen başka isimlerin de bulunması nedeniyle yarış hâlâ açık ve kazananın kimliği resmî açıklama öncesinde netleşmiş değil.

Messi törene katılmayacak mı?

Diğer yandan, 8 kez kazanarak Ballon d'Or'u en fazla kazanan isim rekorunun sahibi Lionel Messi'nin, ödüllerden birini takdim edebileceğine dair önceki tahminlere rağmen tören merasimine katılması beklenmiyor.

Siteye göre Arjantinli yıldız, son günlerde yoğun bir programla karşı karşıya kaldı. Prenses Asturias Ödülleri töreninde kendisine verilen bir onuru almak üzere Oviedo şehrine gitti, ardından Inter Miami ile New York Red Bulls karşısındaki maça katılmak için ABD'ye döndü.

Messi ayrıca pazar günü Messi Kupası turnuvasına katıldı; bu da törene katılmak için Londra'ya gitmesini uzak bir ihtimal haline getiriyor.

2026 Ballon d'Or merasimi, ödülün verilişinin 70. yılını kutlamak amacıyla Londra'da düzenleniyor. İlk kez 1956 yılında Stanley Matthews'a verilen ödülün ana kategorisinde ve diğer bireysel kategorilerinde kazananların kimliği merakla bekleniyor.











