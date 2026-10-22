Hamann, Sky için kaleme aldığı köşesinde Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2-2 berabere kalmasını ve Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un devre arası röportajında başlattığı tartışmayı değerlendirdi: "Jürgen Klopp, bir röportajında Harry Kane'in Bayern'in oyunundaki rolünü anlamadığını söyledi. Klopp'un bunu eleştiri olarak mı söylediğini bilmiyorum. Bunu daha önce de açıklamıştım: Kane, aslında görevi olmayan her şeyi yapıyor. Vincent Kompany de geçen yıl Kane'in rakip ceza sahasında daha sık bulunmasından memnun olacağını söylemişti."





Klopp, Arsenal karşısında forvet Kane'in zaman zaman kendi yarı sahasının oldukça gerilerinde bulunmasına şaşırdığını dile getirmişti. DAZN muhabiri Daniel Herzog'a şöyle demişti: "Az önce 'Harry Kane bugün her yerde' dediniz. Top ondayken bunu tamamen normal buluyorum. Ama Harry Kane'i son hatta gördüğümde, üstelik geride kurulan savunma bloğunda değil, orta saha presinde olduğunda..." Klopp sözünü tamamlamadı ancak şunu da ekledi: "Ama ben futbolun papası değilim, herkes istediğini yapabilir. Yine de bunu hâlâ tam olarak anlayabilmiş değilim."

Buna rağmen Kane, Arsenal karşısında olağanüstü bir performans sergiledi. Penaltıdan gol attı ve Alphonso Davies'in skoru bir süreliğine eşitleyen golünün asistini harika bir pasla yaptı. Kane bir kale vuruşu bile kullandı ve ardından 'Maçın Oyuncusu' seçildi.

Ancak Hamann'a göre Kane'in sürekli geriye gelmesi üst düzeyde bir sorun yaratıyor: "Soru şu: Çoğunlukla orta sahada ve savunmada bulunan bir forvetin varsa rakip savunma üzerinde gerekli baskıyı kurabilir misin? Saibari de Arsenal karşısında ileri uçta pek sık bulunmadı ve bu kez hücumda varlık gösterecek oyuncu eksikliği hissedildi. Bundesliga'da bu işe yarayabilir ama uluslararası düzeyde işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum."

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Eski milli futbolcu, eski kulübünün geçen yılın Londralı finalisti karşısındaki performansını genel olarak "fena değil" diye nitelendirdi. Ona göre önemli bir eksiklik, cezalı Michael Olise'nin yokluğuydu. Hamann, "Arsenal gibi bir takım sana pres yaptığında, baskı altında topu koruyabilen oyuncularının olması daha da önemli hâle geliyor" dedi. "Olise, Bayern'i bu tür durumlardan tekrar tekrar çıkarıyor. Karşısında iki oyuncu olsa bile topu koruyabiliyor ve o sırada bir takım arkadaşı bir yerde boşa çıkıyor."

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda kaçıncı sırada?

Bayern, üç maç sonunda beş puana ulaştı. Şampiyonlar Ligi lig aşaması tablosunda 14. sırada yer alıyor. Sıradaki maçında Atletico Madrid deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Getty Images

Hamann, Bayern'in eleme turuna doğrudan katılma hakkı kazanacağını düşünmüyor: "Paris Saint-Germain son iki yılda iki kez play-off oynamak zorunda kalmasına rağmen sonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Yine de ilk sekiz sıradan birini alıp son 16 turuna doğrudan katılmanın avantajı, rövanş maçını evinde oynama hakkı nedeniyle de azımsanamaz. Ancak Bayern'in ilk sekize gireceğini sanmıyorum."