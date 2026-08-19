Bayern Münih forması giyen forvet Harry Kane, bugün çarşamba günü, 2025-2026 sezonunu 36 golle Almanya Ligi'nin gol kralı olarak tamamlamasının ve büyük Avrupa liglerinin tüm gol krallarını geride bırakmasının ardından Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı.

İngiliz yıldız, 2024 yılında kazanmasının ardından kariyerinde ödülü ikinci kez almış oldu.

Kane, ödülü aldıktan sonra şunları söyledi: "Bayern Münih'e, teknik ekibe, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı burada duruyor olmazdım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir ödül çok fazla emek gerektiriyor. Takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Geçen sezon olağanüstüydü ve çok gururluyum. Kariyerimdeki şimdiye kadarki en iyi sezondu."

Eski Tottenham yıldızı ekledi: "Bayern Münih'te kendimi çok rahat hissediyorum. Her zaman büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz ve bunu bu sezon yeniden yapmak istiyoruz."

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Kane, Bayern ile olağanüstü bir sezon geçirdi; tüm kulvarlarda oynadığı 51 maçta 61 gol kaydetti, bunların 36'sını Almanya Ligi'nde çıktığı 31 maçta attı, takımın Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluklarına katkıda bulundu, ayrıca takım şampiyonluğu kazanan Paris Saint-Germain'e elenmeden önce UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi.

Ayrıca Bundesliga tarihinde, turnuvadaki ilk üç sezonunun her birinde gol kralı ödülünü kazanan ilk oyuncu oldu.

"Forvetler ligi"

Kane, Almanya Ligi'nin doğası hakkında şunları ekledi: "Lig son derece hücumcu; 2-0 ya da 3-0 öne geçtiğinizde bile maç hâlâ tersine dönebiliyor. Burası forvetler ligi. Birçok takım kazanmak ve gol atmak istiyor, bu da bize çok iyi uyuyor; çünkü biz de bunu yapmak ve kazanmak istiyoruz."

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı oyun tarzı hakkında konuştu: "Tüm mevkilerde kendimi çok rahat hissediyorum; yaşınız ilerledikçe sahanın daha fazla bölgesini öğreniyorsunuz. Geçen sezon bu anlayış daha iyiydi; teknik direktör (Vincent Kompany) oyun kuruluşuna yardımcı olmam için geri çekilmeme, ardından yeniden ileri çıkmama izin veriyor."

Sözlerini tamamladı: "Teknik direktör herkesten hem topla hem de topsuz çok şey bekliyor. Takım çok özel ve ben ikili mücadeleleri kazanmayı gol atmayı sevdiğim kadar seviyorum."

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