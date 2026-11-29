Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain'in Lorient'i 2-0 yendiği Ligue 1 maçının büyük bölümünde alışılmış merkezî rolü yerine sağ kanatta oynadı. Teknik direktör Luis Enrique, PSG'nin kanat seçenekleri sakatlıklarla azalırken bu taktik değişiklikle kompakt savunma karşısında boşluk bulmayı hedeflediklerini açıkladı.

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Dembele kanada geçti, PSG üst üste dokuzuncu galibiyetini aldı

Paris Saint-Germain, cumartesi günü Parc des Princes'te Lorient'i 2-0 yenerek Ligue 1'deki galibiyet serisini üst üste dokuz maça çıkardı. Karşılaşmada Ousmane Dembele ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yaptı.

Senny Mayulu, merkez forvet rolünde oynarken 32. dakikada gol perdesini açtı. Kanatta hareketli bir performans sergileyen Dembele ise 67. dakikada attığı golle sonucu belirledi.

"Onu merkeze koyarsanız topla buluşamaz"

RMC'ye göre, iki sezon boyunca ağırlıklı olarak merkezde 9 numara olarak oynayan Dembele, Lorient'in savunma düzenini genişletmek için sağ kanada döndü. Bu bölgede Achraf Hakimi ve Warren Zaire-Emery ile birlikte oynarken sol tarafta Mika Godts, Dro Fernandez ve Senny Mayulu görev yaptı.

Luis Enrique, "Ousmane Dembele her zamanki serbestliğine sahip olmayı tercih ederdi ancak Lorient gibi merkezde çok iyi savunma yapan bir takıma karşı boşluklar çoğunlukla kanatlarda olur" dedi. "Ousmane Dembele'yi merkeze koyarsanız topla buluşamaz. Çok zeki bir oyuncu; maç sırasında boşlukların nerede olduğunu biliyor. Merkezde oynama fırsatı bulursa bu bizim için harika olur ama orada boşluk yoksa kanatlarda savunması çok zor bir takım olduğumuzu anlamalısınız."

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Sakat kanat oyuncularının yokluğuna uyum sağlamak ve maçı güçlü bitirmek

PSG, Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia'nın uzun süreli sakatlıklarına ilişkin endişelerle uğraşırken Luis Enrique, bu değişikliğin kalıcı olacağının kesin olmadığını, koşullar gereği yapıldığını belirtti. Ayrıca onların yokluğunda Dembele ile sol kanatta ilk 11'de başlayan Mika Godts'un takımın fiziksel mücadele yükünü üstlendiğini söyledi.

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PSG'nin maça başlangıcından ve dirençli Lorient karşısında oyunu genel olarak kontrol etmesinden memnun olsa da teknik direktör, bireysel hatalar ve konsantrasyon kaybı nedeniyle son on dakikanın kendisini rahatsız ettiğini kabul etti. Luis Enrique, "Lorient'in buraya sadece savunma yapmaya geldiğini düşünmüyorum. Kendi oyunlarını oynamaya ve işimizi zorlaştırmaya da çalıştılar" dedi. "Beklediğimden çok daha iyi bir maçtı."

Lig ve Avrupa maçları için ivme kazanmak

PSG, 12. haftada üst üste ikinci maçında gol yemeyip üç puanı alarak ligdeki serisini sürdürdü. Takım, sezon boyunca kadro derinliğini ve oyuncuların fiziksel durumunu da yönetmeye çalışıyor.

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Dembele kanatta çalımlarıyla tehdit yaratırken Mayulu da merkezden katkı sağladı. Luis Enrique, önlerindeki maçlarda hücumdaki oyuncu rotasyonunun etkisini sürdürmesini hedefleyecek.