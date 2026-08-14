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RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport

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Kanat ruhuyla oynayan bir bek: Real Madrid, Rayo Vallecano'nun mücevherini kadrosuna kattı

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Real Madrid oyuncuyu aylardır takip ediyor

Real Madrid, bugün cuma günü, kadrosunu geleceği parlak oyuncularla güçlendirme stratejisi kapsamındaki yeni bir adımda Rayo Vallecano'dan genç bir yeteneği kadrosuna kattı.

Kraliyet kulübü haberleri konusunda uzman gazeteci Álvaro Esteban'a göre Real Madrid, 2007 doğumlu sağ bek Pablo Bellosio "Bello" ile anlaştı ve oyuncu Real Madrid C takımına dahil edildi.

İspanyol "As" gazetesi, geçtiğimiz nisan ayında, Real Madrid'in Rayo Vallecano akademisinin en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak görülen Bellosio transferini tamamlamak için çalıştığını ortaya çıkarmıştı.

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Bellosio sağ bek mevkiinde oynuyor, ancak belirgin hücum eğilimlerine sahip; "As", onu "kanat ruhuna sahip" bir sağ bek olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano B ile İspanya İkinci Ligi'nde forma giydi. Bellosio nisan ayında, takımının Intercity karşısında (3-1) kazandığı maçta oyuna sonradan girip gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Real Madrid C takımına transferi, Kraliyet kulübü sistemi içindeki ilk adım niteliğinde geliyor; zira bu takım, "La Fábrica" içindeki yetenek gelişim yolu doğrultusunda, Castilla'ya ve ardından A takımına yükselme olasılığından önce genç oyuncular için önemli bir durak konumunda bulunuyor.

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