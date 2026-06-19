Kanada ve Katar oyuncuları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı… Antrenörler arasında da tartışma çıktı

2026 Dünya Kupası 2. Grup maçları kapsamında, bugün Cuma sabahı (GMT) Kanada’nın Vancouver kentindeki “BC Place” Stadyumu’nda Kanada’nın ezici bir galibiyet (6-0) elde etmesinin ardından, Katar ve Kanada takımlarının bazı oyuncuları ile teknik kadro üyeleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Hakemin maçın bittiğini belirten düdüğünü çalmasının hemen ardından, Katar teknik direktörü Julen Lopetegui, takımının galibiyetini abartılı bir şekilde kutlayan Kanada teknik direktörü Jesse Marsh ile tartışmaya girdi.

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Marsh, Lopetegui’nin sert eleştirilerini görmezden gelirken, maçtaki gerginliğin de etkisiyle her iki takımın teknik kadrosu ve oyuncuları arasında şiddetli bir kavga çıktı. Katarlı oyuncular Hammam Al-Amin ve Asim Madbou, sırasıyla 33. ve 54. dakikalarda kırmızı kart gördü; Kanada’nın yıldızı Ismail Koné, bacağından ciddi bir sakatlık geçirdi.

Maçın sonunda, her iki takımdan da bazı oyuncular kavgayı ayırmak için müdahale etti.

Bu galibiyetle Kanada milli takımı, 2026 Dünya Kupası 2. Grubu’nda gol farkıyla ikinci sıradaki İsviçre’nin önünde liderliğe yükselerek puanını 4’e çıkardı. Katar ise 1 puanda kalarak, üçüncü sıradaki Bosna-Hersek’in arkasında dördüncü ve son sırada yer aldı.

Al-Anabi, bir sonraki tura geçmeyi büyük ölçüde garantilemek için Bosna-Hersek karşısında galibiyet almak zorunda kalacak; Kanada ise liderlik mücadelesinde İsviçre ile karşılaşacak.