Ismaël Koné, Kanada - Katar maçı sırasında ağır bir sakatlık geçirdi. Assim Omer Madibo, Kanadalı orta saha oyuncusuna faul yaptı; bunun üzerine Koné hemen acı içinde çığlık attı.

Orta saha oyuncusu bacağının kırıldığını fark edince, diğer oyuncular hemen yanına koştu ve etrafını sardı. Sassuolo'da forma giyen oyuncu sonunda sedyeye taşınarak, seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde sahadan çıkarıldı. Maç yönetimi, faulün tekrarını göstermedi.

Madibo gözle görülür şekilde sarsılmış ve teselli edilemez bir haldeydi. Orta saha oyuncusuna ilk başta sarı kart gösterildi, ancak bu kart daha sonra kırmızıya çevrildi. Bu nedenle Katar, maça dokuz oyuncuyla devam etmek zorunda kaldı.

Zaten ilk yarıda Homam Al-Amin, hücumda ilerleyen bir oyuncuya ters düşerek sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Bu yazının yazıldığı sırada Kanada 4-0 önde. Jonathan David iki gol attı, eski Feyenoordlu Cyle Larin bir gol attı ve Nathan Saliba serbest vuruştan dördüncü golü kaydetti; ardından takım arkadaşının formasını havaya kaldırarak ona saygı gösterdi.

NOS



