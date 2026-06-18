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QatarNOS
Daily Loos

Çeviri:

Kanada’nın yıldızı Ismaël Koné için korkunç sakatlık: Yayın ekibi tekrar göstermiyor

Kanada - Katar
Kanada
Katar
Dünya Kupası
I. Kone

Ismaël Koné, Kanada - Katar maçı sırasında ağır bir sakatlık geçirdi. Assim Omer Madibo, Kanadalı orta saha oyuncusuna faul yaptı; bunun üzerine Koné hemen acı içinde çığlık attı.

Orta saha oyuncusu bacağının kırıldığını fark edince, diğer oyuncular hemen yanına koştu ve etrafını sardı. Sassuolo'da forma giyen oyuncu sonunda sedyeye taşınarak, seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde sahadan çıkarıldı. Maç yönetimi, faulün tekrarını göstermedi.

Madibo gözle görülür şekilde sarsılmış ve teselli edilemez bir haldeydi. Orta saha oyuncusuna ilk başta sarı kart gösterildi, ancak bu kart daha sonra kırmızıya çevrildi. Bu nedenle Katar, maça dokuz oyuncuyla devam etmek zorunda kaldı.

Zaten ilk yarıda Homam Al-Amin, atağa çıkan bir oyuncuya ters düşerek sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Bu yazının yazıldığı sırada Kanada 4-0 önde. Jonathan David iki gol attı, eski Feyenoordlu Cyle Larin bir gol attı ve Nathan Saliba serbest vuruştan dördüncü golü kaydetti; ardından takım arkadaşının formasını havaya kaldırarak ona saygı gösterdi.

Dünya Kupası
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İsviçre
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Kanada
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Dünya Kupası
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Bosna Hersek
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Katar
QAT
KoneNOS

Güncelleme: Fabrizio Romano, maçtan birkaç saat sonra Koné’nin baldır kemiği ve kaval kemiğinde kırık olduğunu bildirdi. Koné’yi ameliyat bekliyor.

Madibo, maçın ardından soyunma odasına giderek özür diledi.

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