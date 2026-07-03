Kanada'nın Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: Fas ile oynanacak Son 16 maçı, turnuva tablosundaki olası senaryolar, maç programı ve daha fazla bilgi

Kanada için 2026 FIFA Dünya Kupası tarihi bir turnuva oldu ve bu serüven henüz bitmedi. Takım, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini Katar’ı 6-0’lık ezici bir skorla yenerek elde ettikten ve turnuvada ilk kez eleme turlarına yükseldikten sonra, şimdi mümkün olduğunca ileriye gitmeyi hedefliyor.

Kanadalılar, grup aşamasının son maçında İsviçre karşısında bir aksilik yaşasa da, yine de grubu ikinci sırada tamamlayarak Los Angeles’ta Güney Afrika ile 32’li turda karşılaşma hakkı kazandı. Çekişmeli geçen karşılaşmada, kaptan Stephen Eustáquio takımı önden sürükledi ve uzatma dakikalarında attığı golle Kanadalı taraftarları coşturdu.

Kanada, turnuva boyunca bir daha kendi sahasında oynamayacak olsa da, hangi sahaya çıkarsa çıksın coşkulu bir taraftar kitlesi bekleyebilir. Jesse Marsch'ın takımının bir sonraki maçı, cumartesi günü (4 Temmuz) Houston'da Fas ile olacak ve bu maçta çeyrek finale yükselme şansı söz konusu.

GOAL, Kanada'nın bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar karşılaşabileceği tüm olası yollar ve rakipleri ile, bu takımın dünya şöhretine uzanan yolculuğunda onları izlemek için biletleri nasıl rezerve edebileceğinizi sizlere gösterecek.

Kanada'nın 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 12 Haziran Cuma Kanada - Bosna Hersek (15:00 EDT) BMO Field, Toronto 1-1 18 Haziran Perşembe Kanada - Katar (15:00 PDT) BC Place, Vancouver Kanada 6-0 kazandı 24 Haziran Çarşamba Kanada - İsviçre (12:00 PDT) AT&T Stadyumu, Arlington İsviçre 2-1 kazandı 28 Haziran Pazar Güney Afrika - Kanada (12:00 PT) SoFi Stadyumu, Inglewood Kanada 1-0 kazandı 4 Temmuz Cumartesi Kanada - Fas (12:00 CDT) NRG Stadyumu, Houston Biletler

Kanada'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Kanada, B Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

32'li turda Güney Afrika'yı yenen Kanada, şimdi 16'lı turda Houston'da Fasile karşılaşacak. Atlas Aslanları, Katar'da yarı finale yükselmesinin bir şans eseri olmadığını kanıtlamak istiyor.

Son 16 turunun ardından çeyrek finalde Fransa veya Paraguay, yarı finalde İspanya/Portekiz/ABD/Belçika ve finalde ise Brezilya/Meksika/İngiltere/Arjantin ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 4 Temmuz (12:00 CDT) Son 16 Turu NRG Stadyumu, Houston Kanada - Fas Bilet 9 Temmuz (16:00 ET) Çeyrek Finaller Gillette Stadyumu, Foxborough 97. Maç: Fransa veya Paraguay ile Biletler 14 Temmuz (14:00 CDT) Yarı Finaller AT&T Stadyumu, Arlington 101. Maç: İspanya/Portekiz/ABD/Belçika ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 101'in galibi ile Biletler

B Grubu - Son Puan Durumu

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M G GY Fark Puan Durum 1. İsviçre 3 2 1 0 7 3 +4 7 Nitelikli 2. Kanada 3 1 1 1 8 3 +5 4 Nitelikli 3. Bosna Hersek 3 1 1 1 5 6 -1 4 Nitelikli 4. Katar 3 0 1 2 2 10 -8 1 Eleme

Kanada Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Kanada Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Kanada Dünya Kupası kadrosunda kimler var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada'yı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler Maxime Crépeau Orlando City SC

Dayne St. Clair Inter Miami CF

Owen Goodman Crystal Palace Defans Alphonso Davies (kaptan) Bayern Münih

Alistair Johnston Celtic

Moïse Bombito OGC Nice

Derek Cornelius Rangers / Marsilya

Richie Laryea Toronto FC

Luc de Fougerolles F.C.V. Dender E.H. / Fulham

Alfie Jones Middlesbrough

Niko Sigur HNK Hajduk Split

Joel Waterman Chicago Fire FC Orta saha oyuncuları Stephen Eustáquio FC Porto

Ismaël Koné Olympique de Marseille / Sassuolo

Tajon Buchanan Villarreal CF

Jonathan Osorio Toronto FC

Mathieu Choinière Los Angeles FC

Ali Ahmed Norwich City F.C.

Nathan Saliba R.S.C. Anderlecht

Liam Millar Hull City A.F.C.

Jacob Shaffelburg Los Angeles FC / Toronto

Jayden Nelson Austin FC Forvetler Jonathan David Juventus FC

Cyle Larin Southampton F.C. / Mallorca

Tani Oluwaseyi Villarreal CF

Promise David Royale Union Saint-Gilloise

Mağaza: Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Kanada’nın 2026 Dünya Kupası formaları, kimlik, hırs ve dikkat çeken bir tasarım sunuyor

Nike, ortak ev sahibi ülke için özel bir tasarım hazırladı. 2022'de benzersiz bir tasarımdan mahrum kalan Kanada Milli Takımı, bu kez miras, yenilikçilik ve kendine özgü ulusal sembolleri harmanlayan cesur bir "Full Tilt" kimliğiyle kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'na çıkıyor.



Kanada’nın 2026 ev sahibi forması, geleneğe sadık kalırken modern ve dikkat çekici bir tasarımla bu geleneği bir üst seviyeye taşıyor. Forma ağırlıklı olarak kırmızı renkte olup, ön kısmında ülkenin en ikonik sembolüne açık bir gönderme niteliğinde çarpıcı, iki tonlu bir akçaağaç yaprağı grafiği yer alıyor.

Nike, birliği ve ileriye doğru ivmeyi temsil eden akçaağaç yaprağını formun belirleyici özelliği olarak merkeze yerleştirirken, ince performans detayları ise Kanada’nın outdoor giyiminden ilham alıyor. Siyah şeritler ve zarif süsleme unsurları kontrast yaratırken, formun genel yapısında Nike’ın en yeni Aero-FIT teknolojisi kullanılarak sahada hava akışı ve konfor artırılıyor.

Sonuçta, hem klasik hem de iddialı bir izlenim bırakan ve kendi sahasında öne çıkmak üzere tasarlanmış bir forma ortaya çıkmıştır.

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