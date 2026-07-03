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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Kanada'nın Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: Fas ile oynanacak Son 16 maçı, turnuva tablosundaki olası senaryolar, maç programı ve daha fazla bilgi

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Dünya Kupası
Kanada
A. Davies

Dünya Kupası’nın ortak ev sahibi ülkeleri nerede oynayacak ve finale kadar ilerlerlerse kimlerle karşılaşabilirler?

Kanada için 2026 FIFA Dünya Kupası tarihi bir turnuva oldu ve bu serüven henüz bitmedi. Takım, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini Katar’ı 6-0’lık ezici bir skorla yenerek elde ettikten ve turnuvada ilk kez eleme turlarına yükseldikten sonra, şimdi mümkün olduğunca ileriye gitmeyi hedefliyor.

Kanadalılar, grup aşamasının son maçında İsviçre karşısında bir aksilik yaşasa da, yine de grubu ikinci sırada tamamlayarak Los Angeles’ta Güney Afrika ile 32’li turda karşılaşma hakkı kazandı. Çekişmeli geçen karşılaşmada, kaptan Stephen Eustáquio takımı önden sürükledi ve uzatma dakikalarında attığı golle Kanadalı taraftarları coşturdu.

Kanada, turnuva boyunca bir daha kendi sahasında oynamayacak olsa da, hangi sahaya çıkarsa çıksın coşkulu bir taraftar kitlesi bekleyebilir. Jesse Marsch'ın takımının bir sonraki maçı, cumartesi günü (4 Temmuz) Houston'da Fas ile olacak ve bu maçta çeyrek finale yükselme şansı söz konusu.

GOAL, Kanada'nın bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar karşılaşabileceği tüm olası yollar ve rakipleri ile, bu takımın dünya şöhretine uzanan yolculuğunda onları izlemek için biletleri nasıl rezerve edebileceğinizi sizlere gösterecek.

Kanada'nın 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

12 Haziran Cuma

Kanada - Bosna Hersek (15:00 EDT)

BMO Field, Toronto

1-1

18 Haziran Perşembe

Kanada - Katar (15:00 PDT)

BC Place, Vancouver

Kanada 6-0 kazandı

24 Haziran Çarşamba

Kanada - İsviçre (12:00 PDT)

AT&T Stadyumu, Arlington

İsviçre 2-1 kazandı

28 Haziran Pazar

Güney Afrika - Kanada (12:00 PT)

SoFi Stadyumu, Inglewood

Kanada 1-0 kazandı

4 Temmuz Cumartesi

Kanada - Fas (12:00 CDT)

NRG Stadyumu, Houston

Biletler

Kanada'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Kanada, B Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

32'li turda Güney Afrika'yı yenen Kanada, şimdi 16'lı turda Houston'da Fasile karşılaşacak. Atlas Aslanları, Katar'da yarı finale yükselmesinin bir şans eseri olmadığını kanıtlamak istiyor.

Son 16 turunun ardından çeyrek finalde Fransa veya Paraguay, yarı finalde İspanya/Portekiz/ABD/Belçika ve finalde ise Brezilya/Meksika/İngiltere/Arjantin ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Karşılaşma

Biletler

4 Temmuz (12:00 CDT)

Son 16 Turu

NRG Stadyumu, Houston

Kanada - Fas

Bilet

9 Temmuz (16:00 ET)

Çeyrek Finaller

Gillette Stadyumu, Foxborough

97. Maç: Fransa veya Paraguay ile

Biletler

14 Temmuz (14:00 CDT)

Yarı Finaller

AT&T Stadyumu, Arlington

101. Maç: İspanya/Portekiz/ABD/Belçika ile

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

Maç 104: Maç 101'in galibi ile

Biletler

B Grubu - Son Puan Durumu

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

G

GY

Fark

Puan

Durum

1.

İsviçre

3

2

1

0

7

3

+4

7

Nitelikli

2.

Kanada

3

1

1

1

8

3

+5

4

Nitelikli

3.

Bosna Hersek

3

1

1

1

5

6

-1

4

Nitelikli

4.

Katar

3

0

1

2

2

10

-8

1

Eleme

Kanada Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Kanada Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Kanada Dünya Kupası kadrosunda kimler var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada'yı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

Maxime Crépeau

Orlando City SC


Dayne St. Clair

Inter Miami CF


Owen Goodman

Crystal Palace

Defans

Alphonso Davies (kaptan)

Bayern Münih


Alistair Johnston

Celtic


Moïse Bombito

OGC Nice


Derek Cornelius

Rangers / Marsilya


Richie Laryea

Toronto FC


Luc de Fougerolles

F.C.V. Dender E.H. / Fulham


Alfie Jones

Middlesbrough


Niko Sigur

HNK Hajduk Split


Joel Waterman

Chicago Fire FC

Orta saha oyuncuları

Stephen Eustáquio

FC Porto


Ismaël Koné

Olympique de Marseille / Sassuolo


Tajon Buchanan

Villarreal CF


Jonathan Osorio

Toronto FC


Mathieu Choinière

Los Angeles FC


Ali Ahmed

Norwich City F.C.


Nathan Saliba

R.S.C. Anderlecht


Liam Millar

Hull City A.F.C.


Jacob Shaffelburg

Los Angeles FC / Toronto


Jayden Nelson

Austin FC

Forvetler

Jonathan David

Juventus FC


Cyle Larin

Southampton F.C. / Mallorca


Tani Oluwaseyi

Villarreal CF


Promise David

Royale Union Saint-Gilloise

Mağaza: Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Kanada’nın 2026 Dünya Kupası formaları, kimlik, hırs ve dikkat çeken bir tasarım sunuyor

Nike, ortak ev sahibi ülke için özel bir tasarım hazırladı. 2022'de benzersiz bir tasarımdan mahrum kalan Kanada Milli Takımı, bu kez miras, yenilikçilik ve kendine özgü ulusal sembolleri harmanlayan cesur bir "Full Tilt" kimliğiyle kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'na çıkıyor.

Kanada’nın 2026 ev sahibi forması, geleneğe sadık kalırken modern ve dikkat çekici bir tasarımla bu geleneği bir üst seviyeye taşıyor. Forma ağırlıklı olarak kırmızı renkte olup, ön kısmında ülkenin en ikonik sembolüne açık bir gönderme niteliğinde çarpıcı, iki tonlu bir akçaağaç yaprağı grafiği yer alıyor.

Nike, birliği ve ileriye doğru ivmeyi temsil eden akçaağaç yaprağını formun belirleyici özelliği olarak merkeze yerleştirirken, ince performans detayları ise Kanada’nın outdoor giyiminden ilham alıyor. Siyah şeritler ve zarif süsleme unsurları kontrast yaratırken, formun genel yapısında Nike’ın en yeni Aero-FIT teknolojisi kullanılarak sahada hava akışı ve konfor artırılıyor.

Sonuçta, hem klasik hem de iddialı bir izlenim bırakan ve kendi sahasında öne çıkmak üzere tasarlanmış bir forma ortaya çıkmıştır.

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