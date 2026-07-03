Kanada'nın Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: Fas ile oynanacak Son 16 maçı, turnuva tablosundaki olası senaryolar, maç programı ve daha fazla bilgi

Kanada için 2026 FIFA Dünya Kupası tarihi bir turnuva oldu ve bu serüven henüz bitmedi. Takım, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini Katar’ı 6-0’lık ezici bir skorla yenerek elde ettikten ve turnuvada ilk kez eleme turlarına yükseldikten sonra, şimdi mümkün olduğunca ileriye gitmeyi hedefliyor.
Kanadalılar, grup aşamasının son maçında İsviçre karşısında bir aksilik yaşasa da, yine de grubu ikinci sırada tamamlayarak Los Angeles’ta Güney Afrika ile 32’li turda karşılaşma hakkı kazandı. Çekişmeli geçen karşılaşmada, kaptan Stephen Eustáquio takımı önden sürükledi ve uzatma dakikalarında attığı golle Kanadalı taraftarları coşturdu.
Kanada, turnuva boyunca bir daha kendi sahasında oynamayacak olsa da, hangi sahaya çıkarsa çıksın coşkulu bir taraftar kitlesi bekleyebilir. Jesse Marsch'ın takımının bir sonraki maçı, cumartesi günü (4 Temmuz) Houston'da Fas ile olacak ve bu maçta çeyrek finale yükselme şansı söz konusu.
GOAL, Kanada'nın bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar karşılaşabileceği tüm olası yollar ve rakipleri ile, bu takımın dünya şöhretine uzanan yolculuğunda onları izlemek için biletleri nasıl rezerve edebileceğinizi sizlere gösterecek.
Kanada'nın 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları
Tarih
Maç (yerel başlama saati)
Mekan
Son Skor / Biletler
12 Haziran Cuma
Kanada - Bosna Hersek (15:00 EDT)
BMO Field, Toronto
1-1
18 Haziran Perşembe
Kanada - Katar (15:00 PDT)
BC Place, Vancouver
Kanada 6-0 kazandı
24 Haziran Çarşamba
Kanada - İsviçre (12:00 PDT)
AT&T Stadyumu, Arlington
İsviçre 2-1 kazandı
28 Haziran Pazar
Güney Afrika - Kanada (12:00 PT)
SoFi Stadyumu, Inglewood
Kanada 1-0 kazandı
4 Temmuz Cumartesi
Kanada - Fas (12:00 CDT)
NRG Stadyumu, Houston
Kanada'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu
Kanada, B Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.
32'li turda Güney Afrika'yı yenen Kanada, şimdi 16'lı turda Houston'da Fasile karşılaşacak. Atlas Aslanları, Katar'da yarı finale yükselmesinin bir şans eseri olmadığını kanıtlamak istiyor.
Son 16 turunun ardından çeyrek finalde Fransa veya Paraguay, yarı finalde İspanya/Portekiz/ABD/Belçika ve finalde ise Brezilya/Meksika/İngiltere/Arjantin ile karşılaşacak.
Tarih (yerel başlama saati)
Tur
Mekan
Olası Karşılaşma
Biletler
4 Temmuz (12:00 CDT)
Son 16 Turu
NRG Stadyumu, Houston
Kanada - Fas
9 Temmuz (16:00 ET)
Çeyrek Finaller
Gillette Stadyumu, Foxborough
97. Maç: Fransa veya Paraguay ile
14 Temmuz (14:00 CDT)
Yarı Finaller
AT&T Stadyumu, Arlington
101. Maç: İspanya/Portekiz/ABD/Belçika ile
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
Maç 104: Maç 101'in galibi ile
B Grubu - Son Puan Durumu
Sıra
Takım
Oynanan Maç Sayısı
G
B
M
G
GY
Fark
Puan
Durum
1.
İsviçre
3
2
1
0
7
3
+4
7
Nitelikli
2.
Kanada
3
1
1
1
8
3
+5
4
Nitelikli
3.
Bosna Hersek
3
1
1
1
5
6
-1
4
Nitelikli
4.
Katar
3
0
1
2
2
10
-8
1
Eleme
Kanada Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
Kanada Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)
225 $ – 540 $
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Standart Mekanlar)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
2026 Kanada Dünya Kupası kadrosunda kimler var?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada'yı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Şu anki kulübü
Kaleciler
Maxime Crépeau
Orlando City SC
Dayne St. Clair
Inter Miami CF
Owen Goodman
Crystal Palace
Defans
Alphonso Davies (kaptan)
Bayern Münih
Alistair Johnston
Celtic
Moïse Bombito
OGC Nice
Derek Cornelius
Rangers / Marsilya
Richie Laryea
Toronto FC
Luc de Fougerolles
F.C.V. Dender E.H. / Fulham
Alfie Jones
Middlesbrough
Niko Sigur
HNK Hajduk Split
Joel Waterman
Chicago Fire FC
Orta saha oyuncuları
Stephen Eustáquio
FC Porto
Ismaël Koné
Olympique de Marseille / Sassuolo
Tajon Buchanan
Villarreal CF
Jonathan Osorio
Toronto FC
Mathieu Choinière
Los Angeles FC
Ali Ahmed
Norwich City F.C.
Nathan Saliba
R.S.C. Anderlecht
Liam Millar
Hull City A.F.C.
Jacob Shaffelburg
Los Angeles FC / Toronto
Jayden Nelson
Austin FC
Forvetler
Jonathan David
Juventus FC
Cyle Larin
Southampton F.C. / Mallorca
Tani Oluwaseyi
Villarreal CF
Promise David
Royale Union Saint-Gilloise
Mağaza: Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası formaları
Kanada’nın 2026 Dünya Kupası formaları, kimlik, hırs ve dikkat çeken bir tasarım sunuyor
Nike, ortak ev sahibi ülke için özel bir tasarım hazırladı. 2022'de benzersiz bir tasarımdan mahrum kalan Kanada Milli Takımı, bu kez miras, yenilikçilik ve kendine özgü ulusal sembolleri harmanlayan cesur bir "Full Tilt" kimliğiyle kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'na çıkıyor.
Kanada’nın 2026 ev sahibi forması, geleneğe sadık kalırken modern ve dikkat çekici bir tasarımla bu geleneği bir üst seviyeye taşıyor. Forma ağırlıklı olarak kırmızı renkte olup, ön kısmında ülkenin en ikonik sembolüne açık bir gönderme niteliğinde çarpıcı, iki tonlu bir akçaağaç yaprağı grafiği yer alıyor.
Nike, birliği ve ileriye doğru ivmeyi temsil eden akçaağaç yaprağını formun belirleyici özelliği olarak merkeze yerleştirirken, ince performans detayları ise Kanada’nın outdoor giyiminden ilham alıyor. Siyah şeritler ve zarif süsleme unsurları kontrast yaratırken, formun genel yapısında Nike’ın en yeni Aero-FIT teknolojisi kullanılarak sahada hava akışı ve konfor artırılıyor.
Sonuçta, hem klasik hem de iddialı bir izlenim bırakan ve kendi sahasında öne çıkmak üzere tasarlanmış bir forma ortaya çıkmıştır.
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