Kanada milli takım teknik direktörü, yıldız oyuncusu Alphonso Davies hakkında kötü haber verdi

Kanada, Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Alphonso Davies'ten yoksun olacak. Milli takım teknik direktörü Jesse Marsch, The Athletic'e verdiği basın açıklamasında bunu duyurdu. The Canucks'ın yıldız oyuncusu, sakatlığından tam olarak iyileşemedi ve muhtemelen daha fazla maç kaçıracak.

Davies son maçını 6 Mayıs'ta oynadı. O gün Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e karşı aldığı 5-4'lük yenilgiyi telafi edemedi (1-1).

Davies maçı sonuna kadar tamamladı, ancak maçın ardından hamstring sakatlığı geçirdiği ortaya çıktı. Ona ekstra iyileşme süresi tanımak için, Kanada'daki Dünya Kupası hazırlıklarının ilk haftasında kadroya katılmasına gerek kalmadı.

Davies'in sakatlığından bu yana, Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada'da onun fiziksel durumu her gün gündemde. Sol bek, Cuma günü Kanada'nın Bosna-Hersek ile oynayacağı açılış maçını kaçıracak.

Davies'in diğer grup maçlarını da kaçırması muhtemel, ancak Marsch olumlu bakıyor. "Dün (Çarşamba) bir MR taraması yaptık," diyor milli takım teknik direktörü.

"Tarama, onun inanılmaz derecede iyi, neredeyse tamamen iyileştiğine dair çok olumlu işaretler gösterdi. Yoğunluğu artırmaya hazırlanıyoruz. Her zamanki gibi, kas sakatlığından sonra çok iyi bir iyileşme kapasitesi gösterdiğini düşünüyorum."

Davies, mümkün olan en kısa sürede forma girmek için kendi fizyoterapisti Matthias Blankenburg ile birlikte çalışıyor. "Fizyoterapistinin varlığı çok yardımcı oldu," diyen Marsch, Blankenburg'un varlığından memnun.

"Önümüzdeki günlerde ve haftalarda Davies ile süreci hızlandırabileceğimiz ve ona katkı yapma şansı verebileceğimiz konusunda umutluyuz," diyor Marsch.

Marsch'ın, son yıllarda sakatlıklarla boğuşan Davies ile ne kadar risk almaya hazır olduğu ise soru işareti. Bayern oyuncusu, geçen yıl mart ayında çapraz bağını yırttı ve ardından birçok kas sakatlığı yaşadı.

Bosna-Hersek ile oynanacak açılış maçının ardından Kanada, B Grubu'nda Katar (19 Haziran) ve İsviçre (24 Haziran) ile karşılaşacak.