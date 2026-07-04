Kanada milli takım teknik direktörü, Fas’a karşı Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından hayal kırıklığına uğradı: ‘Daha iyi takım bizdik!’

Kanada milli takım teknik direktörü Jesse Marsch, takımının Dünya Kupası'ndan elenmesinden oldukça üzgün. Favori Fas ile başa baş geçen bir ilk yarıdan sonra Kanada, ikinci yarı başlar başlamaz kritik bir gol yedi ve maç sonunda skor 0-3 oldu. Marsch, buna rağmen “Biz daha iyi takımdık!” diye ikna olmuş durumda.

Kanada, özellikle çok sayıda sert faulle karakterize edilen ilk yarıda Fas’a şaşırtıcı derecede iyi ayak uydurabildi; bu durum Fas’a dört, Kanada’ya ise iki sarı kartın gösterilmesine yol açtı.

İkinci yarıda işler Kanada için kısa sürede tersine döndü; Achraf Hakimi’nin akıllıca kullandığı serbest vuruşta Azzedine Ounahi golü buldu. Fas, bundan sonra çok daha rahat oynadı ve yine Ounahi ile Soufiane Rahimi’nin golleriyle iki gol daha attı.

Maçtan sonra Marsch’a, takımının bu tür büyük maçlarda nasıl yoğunluk göstermesi gerektiği konusunda ne öğrenmesi gerektiği soruldu. “Dostum, biz daha iyi takımdık! Biz daha iyi takımdık, değil mi?” diye sert bir şekilde yanıtladı.

"Onlar bizden birkaç iyi hareket daha yaptılar, ama yoğunluğu artırmak sorun değildi. Hücumun son aşamasında biraz daha kaliteliydiler ve biz de gerektiğinde kritik bir hamle yapabilecek o küçük yeteneği biraz eksik bıraktık."

"Ancak maç planı, futbol anlayışımız, uzun süredir yenilmeyen bir üst düzey takıma karşı kendine inanan ve her şeyi ortaya koyan bir grup genç oyuncunun ruhu söz konusu olduğunda... İlk yarıda ve hatta ikinci yarının başında bile çok daha iyi takım bizdik!"

"Tek bir hareket (Hakimi’nin akıllıca kullandığı serbest vuruş, ed.) skoru 1-0’a getirdi, aksi takdirde maç bizim olurdu," dedi Marsch. Fas şimdi Fransa ya da Paraguay karşısında kendini kanıtlama fırsatı bulacak. Çeyrek final maçı Perşembe akşamı saat 22.00’de (Hollanda saatiyle) Boston’da oynanacak.



