Kanada - Katar maçına son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BC Place bilgileri ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, futbolseverlere yine unutulmaz bir yaz yaşatmaya hazırlanıyor; ev sahibi Kanada ise grup aşamasında Vancouver’da Katar ile karşılaşacağı maçta güçlü bir izlenim bırakmayı hedefliyor.
Kanada, yetenekli kadrosu ve Kuzey Amerika'daki taraftarlarının desteğiyle uluslararası sahnedeki yükselişini sürdürerek turnuvaya büyük beklentilerle giriyor.
Öte yandan Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptıktan ve milli takımının gelişimi için büyük yatırımlar yaptıktan sonra, kaydettiği ilerlemeyi kanıtlamak için Dünya Kupası'na geri dönüyor.
Kanada - Katar maçı ne zaman?
|Tarih ve Saat
|Maç
|Yer
|Bilet
|18 Haziran 2026 - 19:00
|Kanada - Katar
|BC Place, Vancouver
|Bilet
Kanada'nın 2026 Dünya Kupası maçları
|Tarih
|Maç
|Yer
|Bilet
|12 Haziran 2026
|Kanada - Bosna Hersek
|Toronto Stadyumu, Toronto
|Bilet
|18 Haziran 2026
|Kanada - Katar
|BC Place, Vancouver
|Bilet
|24 Haziran 2026
|İsviçre - Kanada
|Houston Stadyumu, Houston
|Bilet
2026 Katar Dünya Kupası maç programı
|Tarih
|Maç
|Yer
|Biletler
|13 Haziran 2026
|Katar - İsviçre
|San Francisco Bay Area Stadyumu, Santa Clara
|Bilet
|18 Haziran 2026
|Kanada - Katar
|BC Place, Vancouver
|Bilet
|24 Haziran 2026
|Bosna Hersek - Katar
|Meksiko Stadyumu, Meksiko
|Bilet
Kanada - Katar maçına nasıl bilet alabilirim?
Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir.
Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır.
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.
Seyahat edecek taraftarlar ayrıca turnuva başlamadan çok önce Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika için vize ve seyahat gerekliliklerini teyit etmelidir.
Kanada - Katar maç biletleri ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.
Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:
Kategori
Grup Aşaması
Son 16 - Çeyrek Final
Yarı Final ve Final
Kategori 1
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200
1.500 $ - 6.730
Kategori 2
150 $ - 280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
60 - 120
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030
BC Place hakkında bilmeniz gereken her şey
Kanada - Katar maçı, Kanada'nın en modern ve tanınmış stadyumlarından biri olan Vancouver'daki BC Place'de oynanacak.
Vancouver şehir merkezinde bulunan BC Place, açılır kapanır çatısı, yenilenmiş taraftar tesisleri ve mükemmel toplu ulaşım erişimi ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın öne çıkan mekanlarından biri.
Stadyumun turnuva boyunca 54.000'den fazla taraftarı ağırlaması ve Dünya Kupası maçları için heyecan verici bir atmosfer yaratması bekleniyor.
Güvenlik önlemlerinin artırılması ve stadyum çevresinde büyük kalabalıkların olması nedeniyle taraftarların maç gününde erken gelmeleri tavsiye edilir.