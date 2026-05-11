Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Book Canada vs Qatar World Cup Tickets

Kanada - Katar maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BC Place bilgileri ve daha fazlası

İşte Kanada - Katar maçı biletlerini nasıl alabileceğinizin tam açıklaması

2026 FIFA Dünya Kupası, futbolseverlere yine unutulmaz bir yaz yaşatmaya hazırlanıyor; ev sahibi Kanada ise grup aşamasında Vancouver’da Katar ile karşılaşacağı maçta güçlü bir izlenim bırakmayı hedefliyor.

Kanada, yetenekli kadrosu ve Kuzey Amerika'daki taraftarlarının desteğiyle uluslararası sahnedeki yükselişini sürdürerek turnuvaya büyük beklentilerle giriyor. 

Öte yandan Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptıktan ve milli takımının gelişimi için büyük yatırımlar yaptıktan sonra, kaydettiği ilerlemeyi kanıtlamak için Dünya Kupası'na geri dönüyor.

GOAL, bilet fiyatları ve nereden satın alınabileceği dahil olmak üzere Kanada - Katar maçı biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Kanada - Katar maçı ne zaman?

Tarih ve SaatMaçYerBilet
18 Haziran 2026 - 19:00Kanada - KatarBC Place, VancouverBilet

Kanada'nın 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçYerBiletler
12 Haziran 2026Kanada - Bosna HersekToronto Stadyumu, TorontoBilet
24 Haziran 2026İsviçre - KanadaHouston Stadyumu, HoustonBilet

2026 Katar Dünya Kupası maç programı

TarihMaçYerBiletler
13 Haziran 2026Katar - İsviçreSan Francisco Bay Area Stadyumu, Santa ClaraBilet
24 Haziran 2026Bosna Hersek - KatarMeksiko Stadyumu, MeksikoBilet

Kanada - Katar maçına nasıl bilet alabilirim?

Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. 

Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Pazarlar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Seyahat edecek taraftarlar ayrıca turnuva başlamadan çok önce Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika için vize ve seyahat gerekliliklerini teyit etmelidir.

Kanada - Katar maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamasını hayata geçirdi. Grup Aşaması biletleri 60 dolardan başlarken (belirli Taraftar Kategorileri için), Final maçının bilet fiyatları ise 6.730 dolara kadar çıkabiliyor.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori

Grup Aşaması

Son 16 - Çeyrek Final

Yarı Final ve Final

Kategori 1

250 $ - 400 $

600 $ - 1.200

1.500 $ - 6.730

Kategori 2

150 $ - 280

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Kategori 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

60 - 120

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030

BC Place hakkında bilmeniz gereken her şey

Kanada - Katar maçı, Kanada'nın en modern ve tanınmış stadyumlarından biri olan Vancouver'daki BC Place'de oynanacak.

Vancouver şehir merkezinde yer alan BC Place, açılır kapanır çatısı, yenilenmiş seyirci tesisleri ve toplu taşıma ile mükemmel ulaşım imkanları sayesinde 2026 FIFA Dünya Kupası’nın en öne çıkan stadyumlarından biri konumundadır.

Stadyumun turnuva süresince 54.000'den fazla taraftarı ağırlaması ve Dünya Kupası maçları için heyecan verici bir atmosfer yaratması beklenmektedir.

Güvenlik önlemlerinin artırılması ve stadyum çevresinde büyük kalabalıkların olması nedeniyle taraftarların maç gününde erken gelmeleri tavsiye edilmektedir.

