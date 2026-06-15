Kanada - Katar 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. B BC Place Vancouver

Kanada - Katar maçı 18 Haziran 2026 tarihinde saat 18:00 EST ve 22:00 GMT'de başlayacak.

Kanada - Katar: Maç bilgisi

FIFA sıralamasında 30. sırada yer alan ev sahibi Kanada, turnuvaya Bosna ile 1-1 berabere kalarak başladı. Katar ise 94. dakikada attığı golle İsviçre'ye karşı dramatik bir 1-1 beraberliği elde etti. B Grubu, Dünya Kupası'nın en çekişmeli gruplarından biri olabilir.

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Kanada'nın teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Eskiden Leeds United'da görev yapan Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, Mayıs ayında PSG ile oynanan heyecan verici Şampiyonlar Ligi yarı final maçında uzun süren sakatlığından dönen Bayern Münih'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies'in kalitesine ve deneyimine büyük ölçüde güvenecek. Ayrıca Sassuolo'nun orta saha oyuncusu Ismael Kone ve Juventus'un forveti Jonathan David'e de dikkat edin.

Kanada Erkek Milli Takımı, tarihlerinde üç kez FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı: 1986, 2022 ve şimdi de 2026. Davies, 2022'de Hırvatistan ile oynanan maçta ülkenin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı. Şu anda 52 yaşında olan teknik direktör Marsch, 90'lı ve 2000'li yıllarda ABD MLS'de 14 sezon oynadığı parlak bir futbol kariyerine sahiptir. Ayrıca ABD Milli Takımı'nda iki kez forma giymiştir.

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Katar'ın kilit oyuncuları kimler ve teknik direktörü kim?

Al Sadd'ın oyun kurucusu Akram Afif, Katar kadrosundaki en göz alıcı isim. Yetenek ve yaratıcılığını kullanarak milli takımın tüm zamanların en golcü oyuncusuna fırsatlar yaratacak. Al Duhail'in golcüsü, Asya Kupası, Copa América ve Altın Kupa'da gol attı ve Julen Lopetegui'nin takımına zor anlar yaşatmayı umuyor.

Dünya Kupası elemelerinin ardından Katar, takımı turnuvaya taşımak için deneyimli İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui'yi göreve getirdi. Eski İspanya, Sevilla ve Real Madrid teknik direktörü, grup aşamasındaki üç maçını da kaybeden ilk ev sahibi ülke olarak tarihe geçen zorlu 2022 Dünya Kupası kampanyasının anılarını silmek isteyen bir kadro devraldı.

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Kanada'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defans oyuncuları: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsilya), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Münih), Alfie Jones (Middlesbrough).

Orta saha oyuncuları: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Forvetler: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Katar'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd)

Defans: Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Orta saha oyuncuları: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah)

Forvetler: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Takım haberleri ve kadrolar

Kanada'nın teknik direktörü Jesse Marsch'tır, ancak şu anda bu maç için doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu henüz kesinleşmemiştir. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Katar'ın teknik direktörü Julen Lopetegui'dir ve yayın tarihi itibarıyla herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi bulunmamaktadır. Muhtemel ilk 11 henüz açıklanmamıştır. Takım haberleri, yeni bilgiler geldikçe güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma İstatistikleri

CAN Son maç QAT 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Katar 0 - 2 Kanada 2 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Mevcut verilere göre bu iki takımın tek karşılaşması, 23 Eylül 2022'de oynanan bir hazırlık maçıydı ve Kanada, Katar'da 2-0 galip gelmişti. Bu sonuç, Kanada'nın B Grubu'ndaki rakibi karşısında kaydettiği tek galibiyet olarak kayıtlara geçmiştir.

Puan Durumu

B Grubu'nda, ilk tur maçlarının ardından Kanada şu anda ikinci, Katar ise üçüncü sırada yer almaktadır.