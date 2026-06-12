Kanada ile berabere kaldıktan sonra... Katar, Dünya Kupası'ndaki tarihi olumsuz rekorunu sürdürüyor

Ev sahibi ülkeler, Dünya Kupası açılış maçlarındaki güçlü performanslarını sürdürdü. Kanada milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda bugün Cuma günü Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

Kanada milli takımı, kendi seyircisi önünde galibiyet elde edemese de, mağlubiyeti önleyerek Katar'ın tarihi bir olumsuz rekora imza atmasını engelledi.

Ayrıca okuyun

Barcelona, Bernardo Silva'ya Real Madrid'in teklifini kabul etmeden önce ne söyledi?

Infantino "Trump'ın kuklası"... Somalili hakemin kararının ardından Avrupa basınına sert eleştiriler

Ev sahibi ülke, Dünya Kupası tarihindeki 25 açılış maçından sadece birini kaybetti, 17 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Tek yenilgi, 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar'ın Ekvador'a 0-2 mağlup olmasıyla geldi.

Kanada ise Bosna-Hersek ile berabere kalarak Dünya Kupası tarihindeki bir başarıya imza attı ve turnuvada oynadığı 6 maçta aldığı 6 yenilginin ardından ilk kez mağlubiyetten kurtuldu.

Bugünkü maçın ilk golünü 21. dakikada Bosna-Hersekli Jovo Lukić attı, ardından 78. dakikada Kyle Larin ev sahibi takım için beraberlik golünü kaydetti.

Kanada ve Bosna-Hersek, Katar ve İsviçre ile birlikte Dünya Kupası'nın ikinci grubunda yer alıyor.