Kanada - Hollanda VEYA Fas maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Son 16 turu maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Eş ev sahibi Kanada için tarih yazılmaya devam ediyor; takım, Stephen Eustáquio’nun 92. dakikada attığı unutulmaz galibiyet golü sayesinde Güney Afrika’yı 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi.

Jesse Marsch’ın takımı şimdi bir sonraki güçlü rakibini bekliyor; bu rakip, bu akşam Monterrey’de Hollanda ile Fas’ın karşı karşıya geleceği büyük maçın sonucuna göre belli olacak.

Kanada - Hollanda veya Fas Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Kanada'nın Son 16 Turu maçı, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Houston Stadyumu'nda oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Houston Stadium

Kanada - Hollanda veya Fas Dünya Kupası maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Kanada - Hollanda veya Kanada - Fas Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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