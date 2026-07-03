Eş ev sahiplerinden Kanada için tarih yazılmaya devam ediyor. Kanada, Stephen Eustáquio’nun 90+2. dakikada attığı unutulmaz gol sayesinde Güney Afrika’yı 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi.

Jesse Marsch’ın ekibi şimdi, 2022 Dünya Kupası yarı finalistlerinden Fas ile karşı karşıya gelecek. Fas, Hollanda’ya karşı nefes kesen penaltı atışlarında ayakta kalarak hayallerini sürdürdü.

Son 16 turu biletlerine olan yüksek talep, tek maç eleme usulünün yarattığı elektrikli atmosferi gözler önüne seriyor. Bu heyecanı uzaktan takip ediyor ve gol çizgileri ya da oyuncu bahislerine stratejik şekilde yönelmek istiyorsanız, para yatırma bonusu almak harika bir stratejidir. Aktif Megapari promosyon kodumuzu kullanarak oyun profilinizi yükseltebilirsiniz.

GOAL, Kanada ile Fas arasındaki maçta nasıl yer bulabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası’na dair en güncel bilet bilgilerini sizin için derledi.

Kanada - Fas maçı ne zaman başlayacak?

Son 16 turu maçı, Teksas’taki Houston Stadium (NRG Stadium)’da oynanacak.

Dünya Kupası - 1/8 4 Tem 2026 - 13:00 NRG Stadium

Kanada - Fas Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, başlıca resmî Dünya Kupası bilet çekilişleri, buna Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve kura sonrası Rastgele Seçim Çekilişi de dahil, resmen sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işleme alınırken, birincil erişim şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan’da başladı. Bu bir çekiliş değil; biletler anında onayla, tamamen ilk gelen alır esasına göre satılıyor. Bu, FIFA’dan doğrudan resmî bilet satın almak için son fırsatı temsil ediyor.

Resmî FIFA Yeniden Satış Pazaryeri açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmesi için artık başlıca yetkili adres konumunda.

Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazaryerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için herhangi bir ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Kanada - Fas Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu.

Grup aşaması biletleri belirli taraftar kategorilerinde 60 $’dan başlarken, final bilet fiyatları 6.730 $’a kadar çıktı. Üstelik ikincil pazaryerleri ve yeniden satış fiyatları bunun da üstüne çıkabiliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmî fiyat aralığı İkincil piyasa tahmini aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz Son 32 turu (yüksek talep gören statlar) 225 $ - 540 $ 550 $ - 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz Son 32 turu (standart statlar) 225 $ - 540 $ 400 $ - 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz - 7 Temmuz Son 16 turu 240 $ - 640 $ 650 $ - 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz - 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ - 1.775 $ 850 $ - 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz - 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ - 3.295 $ 1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük maçı 250 $ - 800 $ 500 $ - 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadium) 1.490 $ - 7.875 $ 5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)

Kanada - Fas: Bilmeniz gereken her şey

Kanada - Fas

Kanada - Fas: Son karşılaşmalar

Kanada - Fas takım haberleri

Daha fazlasını okuyun