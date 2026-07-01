Kanada - Fas maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Son 16 turu maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Eş ev sahibi Kanada için tarih yazılmaya devam ediyor; takım, Stephen Eustáquio’nun 92. dakikada attığı unutulmaz galibiyet golü sayesinde Güney Afrika’yı 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi.

Jesse Marsch’ın takımı şimdi, Hollanda ile oynadığı nefes kesici penaltı atışları sırasında ayakta kalarak hayallerini canlı tutan 2022 Dünya Kupası yarı finalisti Fas ile karşı karşıya gelecek.

GOAL, Kanada - Fas maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz ve biletlerin fiyatları da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en güncel bilgileri sizlere aktarıyor.

Kanada - Fas maçı ne zaman başlayacak?

Son 16 turu maçı, Teksas'taki Houston Stadyumu'nda (NRG Stadyumu) oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Houston Stadium

Kanada - Fas Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Kanada - Fas Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Kanada - Fas: Bilmeniz gereken her şey

Kanada - Fas

Kanada - Fas: Son Karşılaşma Sonuçları

CAN Son 2 maçları MAR 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler Kanada 1 - 2 Fas

Fas 4 - 0 Kanada 1 Gol sayısı 6 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2

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