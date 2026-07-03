Kanada - Fas 2026 FIFA Dünya Kupası Ön İzlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Houston Stadium

Kanada - Fas maçı 4 Temmuz 2026 tarihinde saat 13:00 EST ve 18:00 GMT'de başlayacak.

Kanadalılar, son 16'ya kalmak için Afrika'nın en iyilerini ağırlayacak

Jesse Marsch yönetimindeki Kanada, Dünya Kupası'nda ilk kez son 16 turuna yükselerek yeni bir sayfa açıyor. Takım, 2022 yarı finalisti Fas karşısında zorlu bir mücadele verecek.

Kanada ve Fas buraya nasıl geldi?

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada, son 32 turuna nispeten sorunsuz bir şekilde yükseldi. Takım, ilk iki maçında Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalarak ve Katar'ı 6-0 mağlup ederek toplam dört puan topladı. Juventus'un yıldızı Jonathan David, Katar maçında hat-trick yaptı. Ancak bu galibiyetin bir bedeli oldu: Sassuolo'nun orta saha oyuncusu Ismael Kone bacağını kırdı. B Grubu’ndaki son maçlarında İsviçre’ye 2-1 yenilmeleri, sonuç açısından bir önemi kalmamıştı. Son 32 turunda Güney Afrika’ya karşı aldıkları 1-0’lık galibiyet, her iki takımın da Dünya Kupası’nda ilk kez eleme turlarına çıkmış olmaları nedeniyle, tahmin edilebileceği üzere temkinli geçen bir maçtı. Stephen Eustáquio, uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle Güney Afrikalıların kalbini kırdı. Porto’nun yıldızı Portekiz’de büyüdü ve U21 seviyesinde Portekiz milli takımında forma giydi.

Fas, Brezilya ile 1-1 berabere kaldığı açılış maçının ardından İskoçya'yı 1-0, Haiti'yi ise 4-2 mağlup etti. Ancak bunların hiçbiri, 32'li turda Hollanda'yı penaltı atışları sonucu mağlup ettikleri maçta yaşanan dramaya bizi hazırlayamazdı. Barselona doğumlu Ismael Saibari, grup aşamasında attığı üç golle Bayern Münih'i kendisini kadrosuna katmaya ikna etmeye yetti.

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Kanada, sakatlıklarla boğuşuyor

Eskiden Leeds United'da görev yapan Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, takımın en büyük yıldızı olan Bayern Münih'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies'in kalitesine ve tecrübesine güvenemedi. Davies, Nisan ayında PSG ile oynanan heyecan verici Şampiyonlar Ligi yarı final maçında uzun süren sakatlık döneminden sonra sahalara dönmüştü. Sakatlığının nüksetmesi nedeniyle "Phonzy" Dünya Kupası'nda tek bir dakika bile forma giyemedi, ancak bu maçta tam zamanında sahaya çıkması bekleniyor. Sassuolo'nun orta saha oyuncusu Ismael Kone, Katar ile oynanan grup maçında bacağını kırdı ve onun yokluğu da takım için büyük bir darbe oldu.

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Fas'ın büyük maçlardaki tecrübesi hayati önem taşıyabilir

Atlas Aslanları, 2022'de son dörde kalarak Dünya Kupası yarı finaline ulaşan ilk Afrika takımı olmuştu; ancak daha sonra şampiyon olan Fransa'ya yenilmişti. 2026 yılına geldiğimizde, eleme turlarına kalmaları pek de sürpriz değil. Bir şekilde Hollanda'yı geçmenin yolunu buldular. Issa Diop'un 91. dakikada attığı beraberlik golü, maçı uzatmalara taşıdı ve ardından, bir futbol maçından çok bir rollercoaster yolculuğunu andıran penaltı atışlarında 3-2 galip geldiler.

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Muhtemel Kanada İlk 11'i

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Muhtemel Fas ilk 11'i

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Kanada - Fas maçının önemli istatistikleri

Kanada'nın orta saha oyuncusu Stephen Eustáquio, Dünya Kupası eleme maçında gol atan ilk Portekiz forması giyen 7 numaralı oyuncu oldu.

Fas, büyük turnuvalarda son sekiz eleme maçından altısında bir üst tura yükseldi.

Fas, Dünya Kupası penaltı atışlarında karşılaştığı sekiz penaltının sadece ikisini kalesinde gördü.

Achraf Hakimi, bu maçta Dünya Kupası'nda 15. kez forma giyen ilk Afrikalı oyuncu olabilir; son yedi uluslararası maçında 5 gol katkısı (1 gol, 4 asist) kaydetti.

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Kanada'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defans oyuncuları: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsilya), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Münih), Alfie Jones (Middlesbrough).

Orta saha oyuncuları: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Forvetler: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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Fas'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Kraliyet Silahlı Kuvvetleri)

Defans oyuncuları: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Orta saha oyuncuları: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Forvetler: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)

Kadrodan çıkanlar: Nayef Aguerd (Marsilya), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Takım haberleri ve kadrolar

Kanada'nın teknik direktörü Jesse Marsch'tır. Şu anda kadroda teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamakta ve muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Fas'ın teknik direktörü Mohamed Ouahbi'dir. Kanada'da olduğu gibi, şu aşamada kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamakta ve muhtemel ilk 11 de henüz açıklanmamıştır. Takım haberleri, bilgiler elde edilir edilmez güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Kanada, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; bu süreçte dokuz gol attı ve üç gol yedi. En son 28 Haziran'da Dünya Kupası'nda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti; Eustáquio'nun maçın son dakikalarında attığı galibiyet golü, maçın kaderini belirleyen an oldu. Turnuvanın başlarında Katar'ı 6-0 yendiler, ancak İsviçre'ye 2-1 yenildiler. Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kaldıkları maç ve İrlanda ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçı, bu beş maçlık seriyi tamamlıyor.

Fas ise son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde ederek bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. En son 30 Haziran'da Hollanda ile 1-1 berabere kaldılar ve penaltı atışlarını kazanarak bir üst tura yükseldiler. Bundan önce grup aşamasında Haiti'yi 4-2, İskoçya'yı 1-0 yendiler, Brezilya ile 1-1 berabere kaldılar ve turnuva öncesi bir hazırlık maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldılar. Fas, bu beş maçta sekiz gol attı ve beş gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

CAN Son 2 maçları MAR 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler Kanada 1 - 2 Fas

Fas 4 - 0 Kanada 1 Gol sayısı 6 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2

İki takım kayıtlara geçen tarihte iki kez karşı karşıya geldi. En son karşılaşmaları 1 Aralık 2022'de 2022 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında gerçekleşti ve Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Kayıtlara geçen diğer tek karşılaşma ise 11 Ekim 2016'da oynanan bir hazırlık maçıdır; bu maçta ev sahibi Fas, 4-0 galip gelmiştir. Fas, bu iki karşılaşmada toplamda 2-0'lık bir galibiyet rekoruna sahiptir.

Puan Durumu

Kanada, B Grubu’nu ikinci sırada tamamlarken, Fas ise C Grubu’nu ikinci sırada bitirerek turnuvaya katılmaya hak kazandı.